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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 11:42 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den Osmaniye'de doktor ve savcı arasında çıkan tartışma iddiasına ilişkin açıklama

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Adalet Bakanı Gül'den Osmaniye'de doktor ve savcı arasında çıkan tartışma iddiasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül, Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı M.B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Edilen bilgiye göre, Bakan Gül'ün HSK Başkanı sıfatıyla, olayın tüm yönleriyle araştırılması için verdiği inceleme izni kapsamında HSK Birinci Dairesince savcı M.B. hakkında inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

Olayın detaylı olarak araştırılacağı incelemeyle savcının kusurunun olup olmadığı ele alınacak, müfettiş raporunun ardından M.B. hakkında karar verilecek.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Osman Tekne ise dün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı M.B'nin ortopedik tedavisinin devamı için randevulu olarak hastaneye gittiğini belirtmişti.

Açıklamada, "Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Tekneden, doktor ve savcı arasında çıkan tartışma iddiasına ilişkin açıklama
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Tekne'den, doktor ve savcı arasında çıkan tartışma iddiasına ilişkin açıklama

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