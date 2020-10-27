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DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na cevap

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Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na cevap
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi

Bakan Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bunda hiç şüphe yoktur. Hukuk, kişiye göre değil kanunlar çerçevesinde yürür.. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye özlemi varsa onu bilmeyiz.

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