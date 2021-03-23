Adalet Bakanı Gül'den flaşa açıklama

Adalet Bakanı Gül'ün kadına yönelik şiddetin önlemesi ile ilgili olarak yaptığı açıklama şu şekilde:



Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.



Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız.



Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum.

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