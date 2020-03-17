Son dakika haberler... Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Karantinaya uymamak...

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" dedi.