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DHA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:07,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Karantinaya uymamak...

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Son dakika haberler... Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Karantinaya uymamak...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışların ceza kanuna göre suç olduğunu bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" dedi.

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