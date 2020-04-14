AA
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Adalet Bakanı Gül'den BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.
Bakan Gül, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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