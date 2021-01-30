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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül'den Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

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Adalet Bakanı Gül'den Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe'ye yapılan saygısızlığa hukukun göz yumamayacağını belirtti.

Bakan Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut'. Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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