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DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül: Meclis'te barolarla ilgili ortaya çıkmış bir teklif yok

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Adalet Bakanı Gül: Meclis'te barolarla ilgili ortaya çıkmış bir teklif yok
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ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, barolarla ilgili Meclis'te çalışmalar yapıldığını, değerlendirmeler olduğunu ancak ortaya çıkmış bir teklifin olmadığını söyledi.

Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ve bazı baro başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya 80 baroyu temsilen Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ Barolarının Başkanları hazır bulundu. Toplantıda konuşan Bakan Gül, Türkiye'de yargı güveninin artmasında avukatlık mesleğinin çok önemli yer tuttuğunu bildirdi.

'ORTAYA ÇIKMIŞ BİR TEKLİF YOK'

Avukatlık mesleğinin temelinin savunma olduğunu belirten Gül, "Savunma mesleğinin güçlenmesi yargıya, adalete olan güveni artıran temel unsurlardan birisidir. Biz bunu hep önemsedik. Çalışmalarımızda, gerek yargı reformu başlıklarımızda, gerek uygulamamızda bu konuda daha da güçlenmesine yönelik tüm adımları atmaya çalıştık. Meclis'te çalışmalar, yapılan değerlendirmeler var ama ortaya çıkmış bir teklif yok. O yüzden bunun zamanlaması da çok değerli. Teknik olarak da baroların saygınlığı, avukatlık mesleğinin saygınlığı ile ilgili ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

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