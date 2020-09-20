Adalet Bakanı Gül gündemdeki konuları değerlendirdi: Halil Sezai'den Aleyna Çakır'a...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN Türk televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı:

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun tutuklanması: Şiddetle kınıyorum. Bir büyüğe yapılan saldırı asla kabul edilemez. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır” değerlendirmesini yapan Gül, savcılığın da görüntülerin ilk etapta dosyaya gelmediğine dair açıklama yaptığını aktardı. Abdulhamit Gül, “Hakim, savcı, faile bakmaz, failin kılık kıyafetine, mesleğine bakmaz, fiile bakar, delillerle bağlıdır” dedi.

Enis Berberoğlu TBMM’ye dönebilecek mi?: Bakan Gül, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının henüz yazılmadığını söyledi ve “Öyle bir karar verildiği duyuruldu ama kararın gerekçesi nedir, ne şekilde verilmiştir? Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur” dedi.

İdam tartışmaları: Gül’ün bu konudaki değerlendirmesi, “Bu bir kanun ya da yönetmelikte olacak bir iş değil, malum Anayasa’da olması gerek. Meclis’te tüm siyasi partilerin bu konuda uzlaşısı, değerlendirmesiyle olacak bir konu. Dolayısıyla bu Meclis’in takdirinde” oldu.

Aleyna Çakır’ın ölümü: Adalet Bakanı Gül, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümünün çok acı, üzücü bir hadise olduğunu söyledi. Yürüyen bir soruşturmaya ilişkin yorum yapmasının doğru olmayacağını dile getiren Gül, “Biz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı titizlikle yaptığına inanıyoruz ve soruşturma neticesinde aldığı kararların kamuoyu ile paylaşıldığında da adalet duygusunu tatmin edecek bir sonuca ulaşacağını düşünüyoruz. Hâkim, savcının bir sosyal medya hesabı yok, televizyonu yok, mikrofonu yok. Onlar kararları ile konuşuyor” diye konuştu.

Nafaka konusu: “Türkiye’de de 88’e kadar bir yıl uygulanıyordu, sonra değişiklik yapılmış ve süresiz halde uygulaması şu an devam ediyor. Elbette şu anda nafakayla geçimini sürdüren kişiler var. Düzenleme yapılırken de yeni mağduriyetlerin oluşmaması lazım ancak 1-2 yıl evli kalıp da ömür boyunca nafaka verme zorunda olunması da ayrı bir mağduriyet oluşturmakta.”

Rabia Naz cinayeti: Bakan Gül, konuyla ilgili hâkim ve savcıların ihmali ve mevzuata aykırılık olup olmadığına ilişkin bir inceleme yaptırdıklarını aktardı: “Bu konuda bir yetkimiz yok ama bir ihmal, hakim, savcı, kolluk yapması gereken bir şeyi eksik yapmış mı. Polis 2-3 gün arıyor sonra buluyor. ‘İşte biz yazdık, çizdik, görüntüleri verdik, savcı tutukladı.’ Halbuki 2-3 gündür aranıyordur. Genel itibarıyla burada büyük bir hassasiyet var.”