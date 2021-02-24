Adalet Bakanı Gül: 13 masumun şehit edildiği bu vahşet karşısında dillerini yuttular

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Ne olursa olsun, şer odakları karşısında hiçbir zaman geri adım atmayacağız, terörle mücadelemizi bir terörist bile kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin egemenliğini, insanımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. Şairin, 'Bu vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır' dediği gibi, sıradağlar gibi birbirimize, bu millete sırtımızı dayayacağız. Bu millete namlusunu uzatmış, askerimizi, polisimizi şehit etmişlere sırtını dayayanlara da en güçlü cevabı, en güçlü şekilde verdik, vermeye de devam edeceğiz.

Bağımsız Türk yargısının verdiği kararları her fırsatta endişeyle karşılayanlar, nedense 13 masumun şehit edildiği bu vahşet karşısında, terör karşısında dillerini yuttular, bir cümle bile söyleyemediler. Hayatları boyunca terör örgütünün değirmenine su taşıyanların içeride ve dışarıda barış naraları atmasına artık bu millet kanmıyor. Türkiye o değirmenleri Allah'ın izniyle terörün ve teröristin başına yıkmaya devam edecektir.

YENİ ANAYASA

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla gireceğiz inşallah. 83 milyon vatandaşımızın, 'Evet işte bu benim anayasam' diyeceği bir anayasayı yapmak, gerçekleştirmek de bizim ortak hedefimizdir. Bu konuda asla ve asla buyurgan bir süreçle 'İşte önerimiz budur' diyerek emredici bir şekilde değil, müzakereci ve diyalogla, herkesin anayasada kendi sesini, düşüncesini, rengini hissedebileceği, verebileceği bir anayasayı inşallah bu milletimiz hak ediyor. Bunun da neticesini inşallah hep birlikte göreceğimize inanıyoruz. Türkiye, darbe anayasalarının tortularından kurtuldu, sivil bir anayasayı hak ediyor. Milletimiz, gençlerimiz mevcut anayasanın çok ilerisinde. Ümit ediyorum ki tüm siyasi görüşleri, farklı görüşleri buraya intikal ederek ortak bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte inşa edeceğiz ve bunu da gerçekleştireceğiz.''