Adalet Bakanı eylem planını anlattı: Kanun değil, iyi niyet metni

Bakan Abdulhamit Gül, AA Editör Masası programında İnsan Hakları Eylem Planı’nın detaylarını paylaştı. Gül özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

“Kanunumuzda 2005 yılından önce toplumda infial uyandıran bir konu olduğunda, cezası ne olursa olsun, hâkim bu olayla ilgili şahsı tutuklayabiliyordu. 2005’te yeni TCK ile bunu değiştirdik. Kanuna göre iki yılın altındaki suçlarda savcı tutuklamaya sevk edemiyor, hâkim tutuklayamıyor. Burada temel yaklaşım, tutuklamaların bu anlamda yoğunluğunun azaltılmasıydı. İki yılın altında ceza alanların, az da olsa girmesi yönünde öneri getirdik.

Kişiyi bilmem kaç sene önce yazdığı tweet nedeniyle tutukluyorsun ama darp ediyor, bilmem kaynar kazan döküyor veya başka şeyler yapıyor. İnsanları rahatsız eden bu.

Burada uygulamaya da düşen objektiflik, adil olma durumu var. Onun ötesinde de kamuoyunda, sosyal medyada, basında tutuklansın ya da tutuklanmasın tepkileri var. Bu konuları yargıya bırakmak lazım.”

SEÇİMDE BARAJIN ANLAMI YOK

“CumhurbaşkanlığI Sistemi öncesinde hükümetlerin ömrü 6 ay, 25 gün, 1 yıl gibi hükümetler vardı. Yönetimde istikrar yoktu ama şimdi istikrar geldi. Uyum anlamında da bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir, 12 Eylül’den sonra çıktı, değişiklik olmakla birlikte daha siyasal katılımı öngören, katılımcı bir Siyasi Partiler Kanunu’na, Seçim Kanunu’na ihtiyaç var. İki, Anayasa değişti, buna uyum yapma anlamında, artık şu anda baraja ihtiyaç var mı? Bu konuda baraj olacak mı ya da ne kadar olacak? Bunlar, elbette Meclis’in takdiri ama yönetimde istikrar, Anayasal güvenceye tabi olduğu için ben barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum.”