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Adalet Bakanı Bozdağ'dan hakim ve savcı yardımcılığı açıklaması

#Adalet Bakanlığı#Hukuk#Hakim
Adalet Bakanı Bozdağdan hakim ve savcı yardımcılığı açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız.' dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da 25. Dönem Adli Yargı Adayları Son Dönem Eğitimi ile 16. Dönem İdari Yargı Hazırlık Eğitimi açılış töreninde konuştu.

Bakan Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Önümüzdeki dönemde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu sene içerisinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesini sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz.

Hakim ve savcılarımız görevlerinde bağımsız ve tarafsız hareket etmek zorundadır.

Milletimize yeni bedeller ödetmemek hepimizin ortak vazifesidir. Bütün hakim ve savcılarımız sesleniyorum Milletimize ve devletimize sadık olun. Eşit davranmak vazifemizin insanlığımızın görevidir.

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