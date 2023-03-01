Adalet Bakanı Bozdağ'dan fahiş kira artışı açıklaması: Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Her bir vatandaşımıza tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Şanlıurfa’da da adalet hizmetleri aksamadan devam ediyor. Kira artışları ile ilgili bir sorun var. Kira artışlarında bir yükselmeyi görüyoruz. Pek çok cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa cumhuriyet başsavcıları gerekeni yapıyor.

Ceza soruşturmasına konu olanlar sadece müteahhitler değildir. Bir inşaatın tamamlanmasında, binanın temelinden bitimine kadar geçen süreç içinde katkısı olan herkesin sorumluluğu vardır. Bunların hepsi soruşturulacak ve değerlendirmeler yapılacak. Bunlar zaman alacak, kimlerin ne kadar kusurlu olduğu tespit edilerek bunlarla ilgili karar verilecek.

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