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Adalet Bakanı Bozdağ: Sandık üzerinde şaibe tartışması yapılmadı

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#Secim2023#AK PARTİ#TBMM
Adalet Bakanı Bozdağ: Sandık üzerinde şaibe tartışması yapılmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 12:47

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sandık üzerinde herhangi bir şaibe, herhangi bir gölge tartışması yapılmadı. Türkiye'nin her daim en güvenli şekilde yaptığı işlerin başında seçim geliyordu, bu seçim bir kez daha bunu göstermiş oldu" dedi.

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AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'ye gelerek milletvekili kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından açıklama yapan Bozdağ, seçimlerin her iki turda da demokratik olgunlukla gerçekleştiğini belirterek, "Milletimizin iradesi hür bir şekilde sandığa yansıdı. Sandık üzerinde herhangi bir şaibe, herhangi bir gölge tartışması yapılmadı.

Türkiye’nin her daim en güvenli şekilde yaptığı işlerin başında seçim geliyordu, bu seçim bir kez daha bunu göstermiş oldu. Milletimizin büyük bir çoğunluğu Sayın Cumhurbaşkanımıza yeni dönemde de başkanlık görevini emanet etti.

Hem yasamada çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndan yana kullanarak hem de Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiyi cumhurbaşkanı seçmek suretiyle istikrardan yana da bir tercihte bulunmuş oldu. Türkiye'nin istikrarla büyüyeceğine milletimiz inanmaktadır" diye konuştu.

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#Secim2023#AK PARTİ#TBMM

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