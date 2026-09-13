Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Söğüt'te net mesaj: Vatan aleyhine hareket edenler karşılığını bulacak

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Bakan Gürlek, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'nda yaptığı konuşmada, Bilecik'in cesaretin hikmetle, kudretin merhametle, devlet idaresinin adaletle buluştuğu yer olduğunu söyledi.

Burada atılan tohumu üç kıtaya kök salan büyük bir medeniyet çınarına dönüştürenin, insana değer veren, mazlumu koruyan, emanete sahip çıkan ve adaleti merkeze alan devlet anlayışı olduğunu belirten Gürlek, "Çünkü ecdadımız, fethedilen toprakları kalıcı vatan yapanın kılıçtan önce adalet, surlardan önce gönüller olduğunu biliyordu. Anadolu'yu yurt edinen ecdadımız, hoşgörüyü en güçlü silah haline getirmiş, kendinden olmayanların zihinlerine adaletle, kalplerine ise muhabbetle hükmetmeyi bilmiştir." dedi.

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Bakan Gürlek, Ertuğrul Gazi'nin bıraktığı en önemli mirasın, en ağır şartlarda dahi istikameti kaybetmemek, milletin birliğini korumak ve hakkı üstün tutmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' nasihati de bu anlayışın özüdür. Bu topraklarda asırlarca önce başlayan asil yürüyüş yalnızca milletimizin kaderini değil, insanlığın ortak tarihini de değiştirmiş, Batı'nın karanlık çağlardan çıkış sürecinde en önemli unsurlardan biri olmuştur. Ertuğrul Gazi'nin iradesi, Osman Gazi'nin cesareti ve Şeyh Edebali'nin hikmeti bu topraklarda buluşmuş, Söğüt'te yakılan kutlu ocak, bir milletin kaderine yön vermiştir. Allah bu milletin hiçbir zaman tüten ocaklarını söndürmesin."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşatmaya, Türk bayrağını kendine kılavuz edinen Türk Milleti'nin bütün fertleriyle birlik ve beraberlik içinde devleti korumaya ve kollamaya, bu toprakları ebediyen vatan olarak yaşatmaya Allah'ın izniyle devam edeceklerini dile getiren Gürlek, önlerine çıkan her engeli aşacaklarını aktardı.

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Gürlek, ecdattan alınan bu kutlu mirası yaşatmanın yolunun, devleti adalet temelinde güçlendirmekten geçtiğini vurgulayarak, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz büyük Türkiye mücadelesinin merkezinde de aynı adalet anlayışı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'devletin varlık gayesi, evvelemirde adalettir, devamında emniyet, nihayetinde huzur ve selamettir.' İşte bu anlayışla Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz." diye konuştu.

Ertuğrul Gazi'nin bu topraklara geldiğinde Türkmen ocaklarının yalnızca bugününü değil, yüzlerce yıl sonrasını da düşündüğünü ve sahip olduğu büyük devlet vizyonunu kendisinden sonraki nesillere miras bıraktığının altını çizen Gürlek, şöyle devam etti:

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"Milletimiz de bin yıllara uzanan dik duruşunu ve kadim devlet anlayışını bu vizyon sayesinde en güçlü şekilde bugünlere kadar taşımıştır. Şanlı milletimiz tarihin her döneminde bölgesine huzur ve barış getirmiş, adaletle hükmetmenin verdiği güvenle tüm uluslara adeta rehber olmuştur. Bugün de insanlığın en kıymetli değerleri olan barış ve huzurun en güçlü temsilcilerinden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu irade, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Cumhur İttifakımızın değerli ismi, büyük Türkmen beyi Sayın Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla kararlılıkla sürdürülmektedir."

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"MİLLETİMİZE ZARAR VERMEK İSTEYENLER HUKUK DEVLETİMİZİN EN KARARLI KARŞILIĞINI ALACAKTIR"

Gürlek, gençler ile çocuklara tarihi değerlerin ısrarla hatırlatılması ve bugünlere ecdadın fedakarlıkları sayesinde ulaşıldığı bilincinin aşılanması gerektiğini belirterek, kendi değerlerini unutan, geleceğini yalnızca günün zevk ve sefasıyla dolduran ve gelecek nesillere "sorumsuzluk mirası" bırakan bir yapının, en büyük tehlike olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak en büyük endişesinin, gençler ile çocuklar için kurulan tuzakların çeşitliliği, bunlarla mücadelenin Türkiye'ye yüklediği ekonomik maliyet ve zaman kaybı olduğunu aktaran Gürlek, "Devlet olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Ancak ailelere de büyük görevler düşmektedir. Lütfen gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal etmeyin. Onları milli değerlerimize yönlendirmek için daha çok gayret edin." dedi.

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Gürlek, bu topraklarda beş yüz yılı aşkın bir süre barış ile huzurun hakim olduğunu, bunun sebebinin de geniş coğrafyada asil ecdadın adalet temelinde kurduğu büyük devlet anlayışıyla güçlü bir nizam ve sürdürülebilir bir intizam tesis etmesinden kaynaklandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ne zaman ki dönemin emperyalist ve işgalci aklı bizi parçalama imkanı bulup iç sorunlara hapsetti, işte o zamandan bu yana yakın coğrafyamızda Libya'dan Kırım'a, Filistin'den Irak'a, Suriye'den Körfez'in her iki yakasına kadar zulüm, işgal ve savaşlar kronikleşmiştir. Türkiye olarak bu yangından güçlü ve kadim devlet geleneğimiz sayesinde en az zararla çıktık. Ancak tarihin bize yüklediği misyon gereği bu sorunların hiçbirine duyarsız kalmadık. Yakın coğrafyamızdaki zulüm, işgal ve savaşlar daha da ileri gidemiyor, günümüzün emperyalist ve işgalci güçleri hedeflerine ulaşamıyorsa inanın ki bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinden ve devlet aklından, ayrıca Söğüt'te kök bulup bütün dünyaya dallarını uzatan bu kutlu çınarın tarihsel gücünden kaynaklanmaktadır."

Türk Milleti'nin omuz omuza verdiğinde önüne çıkan bütün engelleri aşabileceğini belirten Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye hedefinin de bu tarihi birlik iradesinin günümüzdeki en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu aktardı.

Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye'nin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını dile getirerek, "Aynı zamanda milletimizin kardeşliğini güçlendirme, ortak geleceğimizi güvence altına alma ve ülkemizin önündeki engelleri kaldırma hedefidir." diye konuştu.

Nüfusu 250 milyonu aşan Türk dünyasının da, ortak tarihin, kültürün ve gönül bağlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Adalet Bakanı Gürlek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, ülkemizde yaşayan her kökenden, her inançtan ve her kültürden vatandaşımız bizim canımızdan bir parçadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon vatandaşı olarak hiçbirimiz diğerimizden daha değerli veya daha değersiz değiliz. Biz biriz ve bir bütünü oluşturan parçalarız. Bir kişiyi bile dışlamak bu vücuda zarar verir, bizi bitkin düşürür. O yüzden farklılıklarımız en değerli zenginliklerimizdir. Bu ülkenin ve vatanın aleyhine kim hareket ederse karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını bulacak. Milletimize zarar vermek isteyenler hukuk devletimizin en kararlı karşılığını alacaktır."

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Gürlek, Söğüt'te bir çadırdan başlayan büyük yürüyüşün bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerlediğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz geçmişimizi yalnızca hatırlamakla yetinmeyecek, ecdadımızdan devraldığımız emaneti daha da büyüterek gelecek nesillere teslim edeceğiz. Hedefimiz büyüktür. Fakat bu milletin gücü, iradesi ve medeniyet birikimi hedeflerimizden daha büyüktür. Bu toprakları yurt tutarak bir cihan devletinin kuruluşuna öncülük eden Ertuğrul Gazi'yi, Osman Gazi'yi, manevi mimarımız Şeyh Edebali'yi ve bütün kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimizin istikbali uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, ülkemiz, milletimiz ve bütün Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler bir oldukça bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek, bu kutlu ocak sönmeyecektir. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü, devletimiz ebedi olacaktır. Söğüt'te yakılan bu kutlu ateş, Türkiye Yüzyılı'nda da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir."