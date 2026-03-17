×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Açık bir algı operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Özgür Özel#CHP
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 16:11

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Gürlek, açıklamasında "açık bir algı operasyonu" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Gürlek, paylaşımı şu şekilde oldu:

Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur.

"MAL VARLIĞIMIZI YETKİLİ MAKAMLARA SUNMAKTAYIZ"

20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.

"TAPU KAYITLARINDA KARŞILIĞI YOK"

Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

"YALAN OLDUĞU DEFALARCA ORTAYA ÇIKTI"

Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

Haberin Devamı
"SİSTEMATİK BİR KARALAMA KAMPANYASININ PARÇASI"

Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.

Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!