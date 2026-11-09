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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: 'Denetim mekanizmalarına kadar araştırılıyor'

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#Akın Gürlek#Fon Soruşturması#Fon
Adalet Bakanı Akın Gürlekten fon soruşturması açıklaması: Denetim mekanizmalarına kadar araştırılıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 11:46

Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması ile ilgili "Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izi sürülmekte, yurt dışına çıkarılan değerlerin geri getirilmesi için hukuki mekanizmalar işletilmektedir." dedi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Soruşturmalarda malvarlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemeye yönelik tedbirler alınmaktadır. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izi sürülmekte, yurt dışına çıkarılan değerlerin geri getirilmesi için hukuki mekanizmalar işletilmektedir.

Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kar kalmayacaktır.

Cumhuriyet başsavcılıklarımıza intikal eden ihbar ve şikayetler ile ilgili kurumların bildirimleri doğrultusunda para hareketleri, mali bağlantılar ve malvarlığı devirleri somut deliller üzerinden incelenmektedir. Soruşturma derinleştikçe piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayan, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılmaktadır." dedi.

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