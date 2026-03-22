Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bilirkişi sistemiyle ilgili paylaşım

#Adalet Bakanlığı#Bilirkişi Sistemi#Rapor Süresi
Adalet Bakanı Akın Gürlekten bilirkişi sistemiyle ilgili paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 13:12

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişi sistemindeki rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdüklerini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığının bilirkişi sistemine dair sosyal medya paylaşımını alıntılayıp, bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Gürlek, bilirkişi sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını, normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık."

#Adalet Bakanlığı#Bilirkişi Sistemi#Rapor Süresi

