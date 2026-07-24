Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten AHBAP açıklaması: İnanılmaz borç senetleri var... Soruşturma genişleyebilir

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

AHBAP VE HALUK LEVENT SORUŞTURMASI

Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı. Şile Belediyesi soruşturması sonrası MASAK raporu hazırlandı. Ahbap Derneği için deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığı belirlendi. Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti. Ahbap soruşturması genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur. Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor.

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YAZICIOĞLU SORUŞTURMASI

Bu dosya daha önce başka bir başsavcılıktaydı. Sonra Ankara Başsavcılığı dosyayı aldı ve uzman ekiplerce inceleniyor. Burada da arkadaşlarımız şunu gördü... Burada bir organizasyon var, FETÖ'nün yaptığına dair çok önemli deliller var. Geçen bir operasyon yapıldı 19 kişi tutuklandı. Ben de inceledim delilleri. Bunun bir FETÖ organizasyonu olduğuna dair deliller, çok ciddi emareler var. Özellikle helikopterin düşmeden hemen önce üzerinden geçen bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. F-4 etkisiyle düştüğüne dair bir kanaat oluştu. F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantılar araştırılıyor. F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin parmak izi Adil Öksüz'ün evinden çıkıyor. Pilotun mahrem imamla görüşmeleri de çıkıyor. FETÖ'nün Elazığ il imamının Bylock yazışmalarında "Tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik, büyüğümüz bu süreçten çok endişeliydi ve bu şekilde sonuçlanmasından çok memnun." gibi ifadeleri var. Ama gördüğümüz kadarıyla burada bir organizasyon var.