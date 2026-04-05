Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 10:53

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Serbest savunma makamının temsilcisi avukatlarımızın varlığı, adaletin en güçlü teminatıdır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Serbest savunma makamının temsilcisi avukatlarımızın varlığı, adaletin en güçlü teminatıdır. Yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan avukatlarımız, savunma hakkının kullanılmasında önemli bir rol üstlenmekte; kamu hizmeti niteliği taşıyan bu görevi özveriyle icra etmektedir. Daha hızlı işleyen ve daha fazla güven veren bir yargı sistemi hedefi doğrultusunda, avukatlarımızın ve yargı camiamızın gayretleriyle Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılacağız. Adaletin tesisi için emek veren tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum."

