Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

#Adalet Bakanı#Akın Gürlek#Çanakkale
Adalet Bakanı Akın Gürlekten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 16:48

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çanakkale ruhunun, Kurtuluş Savaşı'na ilham olduğunu, istiklal iradesini daha da pekiştirdiğini belirterek, "Şehitlerimizin kanlarıyla mühürlenen bu aziz vatanın emanetine sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Gürlek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin imanın ve vatan sevgisinin destana dönüştüğü büyük bir kahramanlık olduğunu bildirdi.

Çanakkale'de her türlü imkansızlığa rağmen verilen mücadelenin, milletin azmini ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşımıza ilham olmuş, istiklal irademizi daha da pekiştirmiştir. Şehitlerimizin kanlarıyla mühürlenen bu aziz vatanın emanetine sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü gururla anarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları ali olsun."

#Adalet Bakanı#Akın Gürlek#Çanakkale

