Gündem Haberleri

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Şikeye karşı başsavcılıklarda özel birim kurmayı düşünüyorum

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Şike#Mücadele
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Şikeye karşı başsavcılıklarda özel birim kurmayı düşünüyorum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 10:37

Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı TV programında yasa dışı bahis ve şike ile mücadelede kapsamında tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşündüğünü söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Terörsüz Türkiye Sürecine ilişkin değerlendirmelerini aktaran Bakan Gürlek "Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili infaz düzenlemesi ve umut hakkı ile ilgili soruları yanıtladı. Sürece ilişkin değerlendirmelerini aktaran Bakan Gürlek, "Kamuoyunda anketler yüzde 95 yüzde 97'ye varan oranda insanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Bu bizim ülkemizin sorunu inşallah bu sorunu aşacağız." dedi.

"BU PARA VERGİYE TABİ DEĞİL"

Yasa dışı bahis ve şike ile ilgili mücadele kapsamında atılacak adımlarla ilgili sorulan soruya ise Bakan Gürlek şu yanıtı verdi:

Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil.

"ŞİKEYE KARŞI ÖZEL BİRİM KURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Yasa dışı bahis birçok alanda mücadele gerektiriyor. Cezaların az olduğunu gördük. Bataklığı kurutmamız lazım. Yasa dışı bahis kolay para tuzağı. Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianameleri kabul etti, yargılama başlıyor.
Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmak istiyorum. Yasa dışı bahis, şike ile ilgili tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşünüyorum.

