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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Sanal şöhret suça perde olmayacak

Güncelleme Tarihi:

#Vanlı Kara Haydar#Akın Grülek#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 11:38

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadaki lüks yaşam ve gösterişli düğün mizansenleriyle suç gelirlerini meşru göstermeye çalışanlara yönelik adli süreçlerin tavizsiz sürdüğünü açıkladı. 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen M.F.T.'nin kara para aklamaktan tutuklandığını, A.H.K. hakkında ise gözaltı ve el koyma kararı uygulandığını belirten Bakan Gürlek, "Sosyal medya denetimsiz bir alan değildir; oluşturulan sanal şöhret suçun ve haksız kazancın gizlenmesine asla perde olamayacaktır" dedi.

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Toplumda tedirginlik yaratan kurgusal içerikler ile suç gelirlerini aklama girişimlerinin savcılıklarca titizlikle incelendiğini vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek; emniyet, jandarma ve ilgili kurumların mali ve teknik incelemelerle para bağlantılarını tek tek açığa çıkardığını belirterek suç şüphesi bulunan her dosyada yargının gecikmeksizin devreye gireceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Sanal şöhret suça perde olmayacak

SOSYAL MEDYA, HUKUK DIŞI VE DENETİMSİZ BİR ALAN DEĞİLDİR!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

"Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir.

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Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olay bunun açık göstergesidir. Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Sanal şöhret suça perde olmayacak

Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Sanal şöhret suça perde olmayacak

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Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

 Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."

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#Vanlı Kara Haydar#Akın Grülek#Tutuklama

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