Adalet BakanÄ± AkÄ±n GÃ¼rlek: Ä°dris Naim Åžahin'in sÃ¶yledikleri ile deliller tutmuyor

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Adalet BakanÄ± AkÄ±n GÃ¼rlek, son gÃ¼nlerde devam eden soruÅŸturmalarla ilgili olarak Bir TV yayÄ±nÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ä°ÅŸte Bakan GÃ¼rlek'in aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kan satÄ±r baÅŸlarÄ±:



ALÄ°HAN KURÄ°Åž VE KUYTUL OPERASYONLARI

'KuriÅŸ SuÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼' soruÅŸturmamÄ±zda 3. dalga operasyon yapÄ±ldÄ±. Toplamda 15 ÅŸirkete kayyum atandÄ±, 4 derneÄŸe de kayyum kararÄ± verildi.Â

"BU SUÃ‡ Ã–RGÃœTÃœ OPERASYONUDUR"

En baÅŸta da sÃ¶ylediÄŸimiz gibi bu tamamen bir suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyondur. Bir dini yapÄ±lanmaya dair bir operasyon deÄŸildir kesinlikle. Din kisvesi altÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n dini duygularÄ±nÄ± kullanÄ±lÄ±yor burada. Eski bakanÄ±mÄ±z hakkÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin ÅŸÃ¼pheli bir durum sÃ¶z konusu. Ahmet Arif Denizolgun'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra silsileye aykÄ±rÄ± ÅŸekilde Alihan KuriÅŸ baÅŸa geÃ§iyor. Burada bir suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ var. Devlet aleyhine dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iddiasÄ± var. DerinleÅŸebilir mi, derinleÅŸebilir. Biz kesinlikle dini grup veya dini yapÄ±lanmaya operasyon yapmadÄ±k.

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"25 YAÅžINDA PORSCHE MARKA ARABA KULLANIYORMUÅž"

Kara para aklama, Ã¶rgÃ¼t kurma yÃ¶netme, devlet aleyhine suÃ§ iddiasÄ± var. Bu iddialarÄ±n Ã¼zerinden soruÅŸturma da derinleÅŸebilir. Yeni itirafÃ§Ä± beyanlarÄ± da geliyor. ParalarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± konusunda tespitler var. Bunun iÃ§in Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemler geliÅŸtirmiÅŸler. Turizm ÅŸirketleri Ã¼zerinden elden para vererek, paralarÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kartÄ±yorlar. Almanya'da bir yapÄ±lanma var ve merkezlerini oraya taÅŸÄ±mak istiyorlar.ÂAlihan KuriÅŸ 1982 doÄŸumlu. OnlarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±nca 185 civarÄ±nda taÅŸÄ±nmaz var. Ã–rgÃ¼t yÃ¶netiminin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tabanÄ±ndakilerin dini duygularÄ±nÄ± sÃ¶mÃ¼rerek kendilerine kaymaklÄ± yaÅŸam tarzÄ± kurduklarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. KuriÅŸâ€™in 25 yaÅŸÄ±ndayken Porcshe marka araba kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. BunlarÄ±n hepsi inceleniyor. SoruÅŸturmalarda MASAK raporlarÄ± Ã¶nemli. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni ÅŸirketlerle ilgili de raporlar isteyecek.Yeni itirafÃ§Ä±lar oluyor, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan da bize ulaÅŸanlar oluyor. Din kisvesi altÄ±nda kendilerine lÃ¼ks bir yaÅŸam oluÅŸturan yapÄ±lara karÅŸÄ± mÃ¼cadele ediyoruz ÅŸu anda. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n takdirinde yeni dalgalar olabilir.

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"SORUÅžTURMA DERÄ°NLEÅžECEK"

Bir doÄŸal Ã¶lÃ¼m mÃ¼, dÄ±ÅŸarÄ±dan mÃ¼dahale ile Ã¶lÃ¼m mÃ¼, fethi kabir yapÄ±ldÄ±. Burada ÅŸÃ¼pheler var. KuriÅŸ, 36 yaÅŸÄ±nda baÅŸa geÃ§iyor. Ã–rgÃ¼tÃ¼n iÃ§indeki yapÄ±lanma deÄŸiÅŸiyor. Dosyaya sunulan bir adli tÄ±p raporu da var. Adli TÄ±p Raporu bekleniyor, bu ne zaman Ã§Ä±kar, bekliyoruz.Â Bir boÄŸulma iddiasÄ± var. SaÄŸlÄ±k ekiplerine geÃ§ haber verme durumu var. BunlarÄ±n hepsi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. SoruÅŸturma derinleÅŸecek. 2Â soruÅŸturmamÄ±z var KuriÅŸ SuÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™ne yÃ¶nelik soruÅŸturmanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Ahmet Denizolgunâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ayrÄ± bir soruÅŸturma var.Â SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne iliÅŸkin iyi niyetinin sÃ¶mÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nen ve baÅŸvuran vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z oluyor. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu dosyalarÄ± takip ediyor.

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Ä°DRÄ°S NAÄ°M ÅžAHÄ°N'Ä°N Ã‡AKARLI ARACI

Ã‡akarlÄ± araba ile kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu amaÃ§la kullandÄ±klarÄ± deÄŸerlendiriliyor. Ä°dris Naim Åžahin bakanÄ±mÄ±zÄ±n bunu yapmamasÄ± lazÄ±mdÄ±. Kiralama yoluyla bunu verdiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor.Â Mehmet Ã–zmen ile Ã¶ncesine dayanan bir tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± var. Bu aracÄ±n HTS kayÄ±tlarÄ±na baktÄ±k. 'Bu aracÄ± sadece Ä°stanbul'a gelince kullanÄ±yorum' diyor Bakan Ä°dris Naim Åžahin Bey. Ama bu araba uzun sÃ¼redir kullanÄ±lÄ±yor. HTS ile sÃ¶yledikleri tutmuyor. SÃ¶yledikleri ile dosyadakiler uyuÅŸmuyor.

Ä°MAMOÄžLU DAVASI

Mahkemeler siyaset arenasÄ± deÄŸildir. Orada siyasi ÅŸov yapamazsÄ±nÄ±z. HakkÄ±nÄ±zda isnatlar vardÄ±r, o isnatlara iliÅŸkin savunmanÄ±zÄ± yaparsÄ±nÄ±z. Ä°mamoÄŸlu orayÄ± sanki bir siyaset arenasÄ±na uzun zamandan beri Ã§eviriyordu. Åžu an dinlenen ÅŸahÄ±slarÄ±n beyanlarÄ± bir iÃ§ hesaplaÅŸmayÄ± gÃ¶steriyor. En son Muzaffer Beyaz, Ertan YÄ±ldÄ±z, Adem KameroÄŸlu dinlendi. Bunlar aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k Ä°mamoÄŸluâ€™nun kurduÄŸu sistemde paralarÄ±n nasÄ±l aklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Burada sanÄ±k Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile bu sanÄ±klar arasÄ±nda bir gerginlik oluyor.Â Bunlar daha Ã¶nceden savcÄ±lÄ±k aÅŸamasÄ±nda etkin piÅŸmanlÄ±ktan faydalanan kiÅŸilerdi. SÃ¼rekli olarak zorla bu ÅŸahÄ±slarÄ±n ifadesi alÄ±ndÄ±, savcÄ±lÄ±k baskÄ± yaptÄ±, ailesiyle tehdit etti gibi iddialarÄ± kullandÄ±lar. Åžu an mahkeme salonunda bir heyet var biliyorsunuz. SavcÄ±lÄ±k aÅŸamasÄ±nda dinlenen ÅŸahÄ±slarÄ±n aynÄ± beyanlarÄ± tekrar ettiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Burada da Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™nun Ã¼zerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor ve Ä°mamoÄŸlu da gerginlik Ã§Ä±karÄ±yor. En baÅŸta bu dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda â€˜Bu yargÄ±lama canlÄ± yayÄ±nda yayÄ±nlansÄ±n, kendimize gÃ¼veniyoruzâ€™ gibi bir sÃ¶ylem vardÄ±. Åžu anda ben Ekrem bey acaba aynÄ± tavÄ±r iÃ§inde olur mu diye sormak istiyorum.Â Etkin piÅŸmanlÄ±ktan faydalanan kiÅŸi mahkemenin takdirine gÃ¶re verilecek ceza indirilebiliyor. Oradaki ÅŸahÄ±s da gerÃ§ekleri sÃ¶ylemek istiyor. Burada savcÄ±lÄ±k aÅŸamasÄ±nda dinleme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± zaten, bu beyanlarÄ± da tekrar ettiler. Mahkeme haftanÄ±n 4 gÃ¼nÃ¼ de duruÅŸma yapÄ±yor ve ÅŸu anda tutuksuz sanÄ±klarÄ±n da dinlenmesine geÃ§ildi.Â Ben baÅŸsavcÄ±lÄ±k zamanÄ±nda bu soruÅŸturma baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 19 Martâ€™ta da operasyon yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, kesinlikle Ã¶yle deÄŸil. ÅžahÄ±s beyanda bulunuyor. Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™nun sistemine para vermem istendi ben de para verdim diyor. Tek baÅŸÄ±na bu beyanlar yeterli deÄŸil. savcÄ± parayÄ± nerden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hangi bankadan Ã§ektiÄŸini soruyor. O araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor daha sonra. Ä°mamoÄŸluâ€™nun arkadaÅŸÄ± Fatih KeleÅŸâ€™e verdim diyor Ã¶rneÄŸin, bunlar karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor birbirini tutuyor mu diye. Tek bir tanÄ±k, itirafÃ§Ä± beyanÄ±na gÃ¶re bu operasyon yapÄ±lmadÄ±. BunlarÄ±n hepsi HTS ve MASAK kayÄ±tlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Åžu anda devam eden sÃ¼reÃ§te avukatlar da, duruÅŸma savcÄ±sÄ± da mahkeme heyeti de soruyor. Para verdiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor ama nerede kime verdiÄŸi mutlaka teyit ediliyor.

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AHBAP SORUÅžTURMASI

AHBAP soruÅŸturmasÄ±nda 37 kiÅŸi ÅŸu an tutuklu. Burada aynÄ± ÅŸekilde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iyi niyetli duygularÄ± rencide edilerek bir Ã¶rgÃ¼t var. Haluk Levent AHBAP SuÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼. Yeni bilgi belgeler olabilir, soruÅŸturma derinleÅŸebilir. Burada o zamanlar deprem zamanÄ± bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler, sanat camiasÄ± sosyal medyada sanki devlet gÃ¶revlileri iÅŸini yapamÄ±yor, gÃ¼vensiz gibi bir algÄ± Ã§izerek vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± AHBAPâ€™a yÃ¶nlendirdiler. Bu kapsamda da savcÄ±lÄ±k ifade aldÄ±. Hepsi de â€˜Haluk Leventâ€™e gÃ¼venmiÅŸtik ama bizi kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendikâ€™ dediler. Burada tespitler Ã§ok net. Haluk Levent bir kumar sarmalÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼yor. 245 milyon dolar deprem zamanÄ± toplanan para. SavcÄ±lÄ±k bir bilirkiÅŸi heyeti kurdu. Bu paralarÄ±n hangi amaÃ§larla harcandÄ±ÄŸÄ± konusunda tespit yapÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.Â Â Haluk Levent taÅŸÄ±nmazlarÄ± 3. bir ÅŸahsa devrediyor. Burada da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iyi niyetli davranÄ±ÅŸlarÄ± sÃ¶mÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z, Ã¶ÄŸrencilerimiz kumbarasÄ±ndaki parasÄ±nÄ± yatÄ±rdÄ±lar. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z elinden geldiÄŸinde yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ama burada da KuriÅŸ olayÄ±nda da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n iyi niyetlerinin maalesef suistimal edilerek paralarÄ±nÄ±n boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettik. Haluk Leventâ€™in yasa dÄ±ÅŸÄ± ve yasal bahis sitelerindeki hareketleri tespitli. SoruÅŸturmanÄ±n derinleÅŸme durumu da olabilir, takdir baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda.

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FAÄ°LÄ° MEÃ‡HUL DOSYALAR

Faili MeÃ§hul SuÃ§larla MÃ¼cadele Birimi, 36 dosyada 41 faili meÃ§hul maktul aydÄ±nlatÄ±ldÄ±. (Valinin oÄŸlunun eylemini karartma eylemiyle tutuklanmasÄ± iddiasÄ±) Ben de hayrete dÃ¼ÅŸtÃ¼m. KeÅŸke yaÅŸanmasaydÄ±. Bir kamu gÃ¶revlisinin oÄŸlunun eylemini karartmak iÃ§in daha sonradan kamu gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanarak bazÄ± bilgi belgeleri sildiÄŸi, cep telefonu ve hastane kayÄ±tlarÄ±nÄ± sildiÄŸini biz de gÃ¶rdÃ¼k ve baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da tespit etti. Kurulan bu yeni birimimiz 4 ay iÃ§erisinde 46 tane olayÄ± aydÄ±nlattÄ±, devamÄ± da gelecek. Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z burada Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde bir birim kurduk. Bu birimde fail-i meÃ§hul olaylarÄ± aldÄ±k.Â 690 civarÄ±nda bir dosyamÄ±z. SÃ¼rekli olarak birimimiz bu dosyalarla ilgileniyor. SavcÄ±larÄ±mÄ±zla toplantÄ± yapÄ±lÄ±yor. Biz bir nevi yol gÃ¶stericiyiz burada. SÄ±caÄŸÄ± sÄ±caÄŸÄ±na toplanmasÄ± gereken ama toplanmamÄ±ÅŸ deliller oluyor. Bu birimin hareket alanÄ± fazla. Gerekirse Ã¶zel ekip kurup alanÄ±nda sahada inceleme yapabiliyoruz. Cinayete kurban giden kardeÅŸimizin mezarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in birÃ§ok yerde araÅŸtÄ±rma inceleme yapÄ±ldÄ±. Barajda inceleme yapÄ±ldÄ±. Teknik ekip sahaya da gidiyor, baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla toplantÄ± da yapÄ±yor. Biz diyoruz ki, devlet ortada bir cinayet varsa bunun failini mutlaka bulmak zorundadÄ±r. KararlÄ± olduÄŸumuzu, sonuna kadar gitmemiz gerektiÄŸini baÅŸsavcÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za sÃ¶ylÃ¼yoruz. Kamuoyunda tatmin edici olmayan bir olay olduÄŸunda mutlaka derin izler bÄ±rakÄ±yor. Bizim amacÄ±mÄ±z burada devletin sonuna kadar bu iÅŸlerin peÅŸini bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼n geldiÄŸinde bu ÅŸahÄ±slarÄ± adaletin Ã¶nÃ¼ne tespit etmek olduÄŸunu gÃ¶steriyoruz. Bu konuda gÃ¼zel iÅŸler de yaptÄ±k, toplumun her kesiminden de olumlu katkÄ±lar aldÄ±k. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gece gÃ¼ndÃ¼z demeden dosya bazlÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Teknik ekipler kurup olay yerinde incelemeler yapÄ±yorlar. BaÅŸsavcÄ±larÄ±mÄ±zla da sÃ¼rekli istiÅŸare halindeyiz. YakÄ±n zamanda da bazÄ± olaylar da Ã§Ã¶zÃ¼lebilir.Â Biz hep ÅŸunu diyoruz: Ucu nereye giderse gitsin, devlet bu iÅŸin peÅŸini bÄ±rakmaz, mutlaka hesabÄ±nÄ± sorar ve mutlaka adaletin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kartÄ±r. Bizim temel argÃ¼manÄ±mÄ±z bu. Bu konuda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da kararlÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele ediyor. YakÄ±n zamanda Ankara BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir seri katil olayÄ± vardÄ±. Bu olayÄ± ortaya Ã§Ä±karttÄ±. Ä°ÅŸlenmiÅŸ cinayetler var ve seri katil de yakalandÄ±. Bu dosya tozlu raflarda kalmÄ±ÅŸtÄ± ama baÅŸsavcÄ±mÄ±z saÄŸ olsun, yeni kurulan bu birimimiz ortaya Ã§Ä±karttÄ±. Kesinlikle bu iÅŸlerin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Devlet bu yÃ¼zden vardÄ±r. Adalet duygusuna herkesin sonuna kadar ihtiyacÄ± var. Devletin kararlÄ± olduÄŸunu ve bir fail varsa mutlaka adaletin Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde irademiz olduÄŸunu gÃ¶stermek istiyoruz.

YAZICIOÄžLU'NUN Ã–LÃœMÃœ: ARTIK CÄ°NAYET DÄ°YEBÄ°LÄ°RÄ°Z

Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu dosyasÄ± daha Ã¶nce Sivasâ€™taydÄ±. Bir helikopter kazasÄ± olarak bu dosya bekliyordu. Ankara BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu dosyayÄ± Ã§ekti. Burada bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda FETÃ–â€™nÃ¼n organizasyon halinde eylem yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k. Eyleme gÃ¶tÃ¼ren Ã§ok fazla olay var. UÃ§ak pilotu, pilotun eÅŸi, kazadan Ã¶nce YazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun vefatÄ±ndan Ã¶nce, pilotun da dahil olduÄŸu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n mahrem imamlar toplantÄ±sÄ±â€¦ Åžuna dikkat Ã§ekmek istiyorum. Adil Ã–ksÃ¼z, Kemal Batmaz bu toplantÄ±ya katÄ±lÄ±yor. Adil Ã–ksÃ¼z darbenin ana sorumlularÄ±ndan birisiâ€¦ Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu cinayetinden 1 gÃ¼n Ã¶nce Adil Ã–ksÃ¼z TÃ¼rkiyeâ€™den dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. FETÃ–â€™yle Ã§ok irtibatlÄ± eylemler var.Â ArtÄ±k cinayet diyebiliyoruz. Ã‡ok kuvvetli ÅŸÃ¼pheler var. Ã–zellikle pilotun eÅŸinin Adil Ã–ksÃ¼zâ€™Ã¼n evinde parmak izi Ã§Ä±ktÄ±.Â Pilotun mahrem imamlarla Adil Ã–ksÃ¼z ve Kemal Batmaz ile ElazÄ±ÄŸâ€™da toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. 1. dalga operasyonunda FETÃ– eylemini yapan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± ve askeri personelle ilgili. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. SoruÅŸturma derinleÅŸecektir. Sonuna kadar takip ediyoruz. Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu TÃ¼rkiyeâ€™nin yetiÅŸtirdiÄŸi nadide bir insan, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir liderdi. Burada hem kamu vicdanÄ±nÄ± tatmin eden bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor hem de ailenin vicdanÄ±nÄ± tatmin eden bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.Â Aileyle ben gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Furkan oÄŸlu vardÄ±. KÄ±ymetli hanÄ±mefendi de geldi. AcÄ±larÄ±nÄ± derinden yaÅŸÄ±yorum. Sonuna kadar gideceÄŸiz, ucu nereye dokunursa dokunsun. Ama ÅŸu anki tespitlere gÃ¶re bunun FETÃ–â€™nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± bir eylem olduÄŸu gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.

YENÄ° YARGI PAKETÄ°

SÃ¼resiz Nafaka Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan iptal etti. Ekim ayÄ±nda bu yasalaÅŸacak. Bu hakkaniyete aykÄ±rÄ±. 1-2 gÃ¼n evli kalan ÅŸahsÄ±n Ã¶mÃ¼r boyu nafaka Ã¶demesi vicdanlara aykÄ±rÄ±. Hakim, durum ve ÅŸartlara gÃ¶re nafakayÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rabilecekleri bir dÃ¼zenleme yaptÄ±k. Gerekirse bir sÃ¼re koyarak, nafaka Ã¶denmesi kararÄ±nÄ± verecek. KadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± Ã¼zmeyen bir dÃ¼zenleme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemek istiyorum. Sosyal medyaya kimlikle girilmesiyle ilgili sosyal medya dÃ¼zenlemesi ekim ayÄ±nda geliyor.

TERÃ–RSÃœZ TÃœRKÄ°YE SÃœRECÄ°

467 gibi bÃ¼yÃ¼k bir oy Ã§oÄŸunluÄŸu ile TerÃ¶rsÃ¼z TÃ¼rkiye YasasÄ± kanunlaÅŸtÄ±. Ã–zellikle yasa yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdikten sonra hukuk sÃ¼recini Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± takip edecek. Bir kÄ±smÄ± yasalaÅŸtÄ±ktan sonra Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±ktan sonra gÃ¶revlerine baÅŸlayacak. Burada ilk toplantÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, Ã¶nemli kararlar aldÄ±k. Alt komisyonlarÄ±n kurulmasÄ± Ã¶nemliydi. Tekrardan toplantÄ± yapabiliriz. Bunun zamanÄ±nÄ± belirlemedik. 2.3 trilyon dolar terÃ¶rden dolayÄ± bir kayÄ±p var. TerÃ¶rÃ¼n olduÄŸu bir yerde yatÄ±rÄ±m, istikrar ve adalet saÄŸlanamaz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve SayÄ±n bilge Lider Devlet BahÃ§eli'ye teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z bana ÅŸunu sÃ¶yledi; AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± 3 ilden de gÃ¶rÃ¼lebiliyor. Biz bu daÄŸa uzaklardan bakÄ±yorduk. Åžimdi bunun eteklerinde piknik yapabiliyoruz dedi. BÄ±rakÄ±n, piknik yapmayÄ± biz yanÄ±ndan geÃ§emezdik dedi. Bu beni Ã§ok etkiledi. TÃ¼rk-KÃ¼rt kardeÅŸÃ§e yaÅŸÄ±yoruz. TBMM BaÅŸkanÄ±mÄ±z Numan KurtulmuÅŸ'a da teÅŸekkÃ¼r ediyorum. 467 Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam. Ben NevÅŸehirliyim, Kapadokya'ya insanlar turizme geliyor. Tunceli'ye Munzur'a insanlar neden turizme gitmesin. YatÄ±rÄ±mlar olacak bunlar Ã§ok Ã¶nemli. Bu sÃ¼reci provoke etmek isteyenler oluyor. TribÃ¼nlerde istenmeyen bir ÅŸeyler oldu. SÃ¼recin sabote edilmesine gÃ¶z yummayacaÄŸÄ±z.

YASA DIÅžI BAHÄ°S

Biz temiz spordan yanayÄ±z. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yorlar. BaÅŸsavcÄ±larÄ±mÄ±z nezdinde bir birim kurduk. Åžike, teÅŸvik, bahis ile ilgili. Disiplin cezasÄ± verdikleri ÅŸahÄ±slara biz soruÅŸturma aÃ§mÄ±yoruz. YakÄ±n zamanda operasyonlar olabilir, soruÅŸturmalar olabilir. Biz sporun temiz kalmasÄ±nÄ± istiyoruz. Åžimdi programdan sonra da maÃ§ var. Ben de takip edeceÄŸim.