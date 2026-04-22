Adalet Bakanı Akın Gürlek: Gülistan’ı bulmalıyız

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programına katılan Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasından kamuoyunun gündemindeki birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. “86 milyonun Adalet Bakanıyım” diyerek sözlerine başlayan Bakan Gürlek, özetle şunları söyledi:

ÖLDÜ MÜ İNTİHAR MI ETTİ

“Gülistan Doku kardeşimizin tekrardan ailesine taziye dileklerimi iletmek istiyorum. Bu tarz bazı simge isimler var. Gülistan Doku, Rojin Kabaiş gibi. Burada tabii Gülistan Doku gencecik bir kızcağızımız. Yani hayatının bağrında öldü mü ya da intihar etti mi şu an henüz belli değil. Bir savcılık, Tunceli Başsavcımız bir soruşma yapıyor. Soruşma sonucunda ortaya çıkacak.

AİLE MAĞDUR TOPLUMDA DERİN YARALAR BIRAKTI

Aile mağdur, toplumda bir de derin yaralar bıraktı. Başsavcımız 2025 yılından sonra dosyada bir hareketlenme olduğunu söyledi. 2020 yılında biliyorsunuz Gülistan Doku’nun kaybolması var. 2025 yılında bir ihbar geliyor. İhbar üzerine bir gizli tanık dinleniyor. Bizim usulümüz şöyle; Dosyada takipsizlik kararı verilse bile iddia makamı yeni delil varsa o dosyayı her zaman açar. Yani burada yeni delil var. İlk başta tanığın beyanlarına itibar edilebileceği, savcılık makamı karar veriyor. Tanık geliyor, bazı şeyler anlatıyor. Anlattığı şeyler örtüşüyor. Daraltılmış baz istasyonu çalışması yapılıyor. HTS kayıtları, kamera kayıtları inceleniyor. Yani burada savcılık yeni bir çalışma yapıyor. Yeni bir delil incelemesi yapıyor.

MEZARDAN ALINAN ÖRNEKLER CESET OLDUĞUNU KANITLADI

Hatta burada bir mezar yerini söylüyor gizli tanığımız. Mezar yerine de gidiliyor. Oradan örnek alınıyor. Orada biliyorsunuz jandarma kriminalinin bir raporu var. O raporda bu toprak yapısı itibariyle buraya bir cesedin gömüldüğü, bu toprak yapısının yumuşak doku olduğu, hatta silahla birlikte gömüldüğü, silahın toprağa dokununca oksitlenme oluştuğuna dair bir rapor düzenleniyor. Yani burada da artık gizli tanığın beyanlarına itibar edilmesi gerektiğine kanaat getiriyor Tunceli Başsavcımız. Adımı böyle atıyor. Ondan sonra zaten soruşturma kendiliğinden devam ediyor. Bildiğim kadarıyla şu an 11 tutuklu var, 3 tane adli kontrol var. Şimdi öncelikli olarak şunu vurgulamamız gerekiyor. Burada soruşmayı yapan iddia makamı. Bizim Adalet Bakanlığı olarak soruşmaya kesinlikle müdahale etme yetkimiz yok. Anayasaya göre biliyorsunuz, hâkimler, savcılar kendi kararlarını kendileri verirler. Onlara kimse talimat veremez.

UMUT ALTAŞ’IN VİCDANI RAHATSIZLIĞI VAR

Umut Altaş, ABD’ye gidiyor ve oturum alıyor. Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık ve iade talebinde bulunduk. Umut Altaş, Gülistan ile arkadaş. Altaş’ın sürekli bir rahatsızlığı var. Vicdani rahatsızlığı var. Özellikle bu Umut Altaş’ın beyanlarını mutlaka alması gerekiyor. Tabii Umut Altaş burada ablası ve avukatı ile konuşuyor bir kısım beyanlarda bulunuyor. Savcımıza beyanlarda bulunuyor ama bizzat getirilerek beyanların alınması gerekiyor. Kızcağımızın bir mezarı var ise onu ortaya çıkarmak tek amacımız. Ailenin de gidip dua etmesini istiyoruz. Tek isteğimiz bu. Bir de suçluların cezasını alması.

SAVCILIK MAKAMA BAKMAZ

Hukukta ‘siyasetçiye, valiye, belediye başkanına’ bakılmaz. Savcılık ince bir işçilik yaptı. Özel bir ekip kuruldu. Gizli tanığın beyanıyla deliller örtüşüyor. Gerçekten gizli tanığın söylediği yerde ceset varmış. ‘Ceset yoksa cinayet yoktur’ diye bir algı var. Böyle bir şey yok. Buna dair birçok karar var, delil var. SIM kartın aileden alınarak özel siber polisine gönderilerek verilerin silinmesi ve hastane kayıtlarının silinmesi var. Delilleri karartma suç isnatı olur herhalde.

ÖZEL BİR EKİP KURDUK

Bizim ceza işleri genel müdürlüğümüz var. Bir ekip kurduk. Soruşturmayı başsavcılık yapar. Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz. Bizim özel ekibimiz sadece teknik bilgi veriyor. Tekrar altını çizmek istiyorum; Soruşturmayı biz yürütmüyoruz. Bizim Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz var. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde arkadaşlardan bir ekip kurduk. Özellikle şimdi şunu ayırmamız gerekiyor; Biz soruşturma makamı değiliz. Soruşturmayı ilgili yerel Cumhuriyet Başsavcılığı yapar. Ama burada tabii biz şunu yapıyoruz; Bu dosyalara arkadaşlarımız farklı bir gözle bakıyorlar, inceliyorlar. Daimi aramaya alınmış dosyalar ya da daha önce intihar şüphesi bulunan dosyalar... Bir ekip kurduk, böyle dosyaları inceliyor arkadaşlarımız, bakıyor. Biz bir anlamda şunu yapıyoruz: Farklı bir gözle bakabiliyoruz. Bizim baktığımız sadece toplumda hassasiyet oluşturan dosyalarda ‘Acaba gözden kaçan bir şey var mı’. Şimdi sonuçta bizim arkadaşlarımız daha tecrübeli.”

Tunceli’de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan (21) 5 Ocak 2020’den itibaren haber alınamıyor.

SOSYAL MEDYADA 15 YAŞ SINIRI

Meclis’te Aile Bakanlığımızın 15 yaşını doldurmamış çocuklar için yaptığı bir düzenleme var. Sosyal medya hesabı kullanmak isteyen kişi ‘TC’ kimlik numarası ile girecek. e-Devlet’ten üzerinden doğrulama kodu alınacak ve bununla sosyal medyaya girilecek. ‘Nick name’le de hesap kurulabilir ama TC vermeniz gerekecek. Katalog suçlar belli. Bunları oluşturduk. Bun-lar o hesabın olduğu platforma iletilecek ve suç işlendiyse bilgiler istenecek.

(Bu teknik olarak mümkün mü) Platform sunucularıyla toplantı yaptık. Kabul ettiler. Bir geçiş süreci olacak. Yani siz sosyal medya hesabı kullanmak istiyorsunuz. Burada e-Devlet’ten size bir anahtar kod verilecek. Anahtar kodla birlikte doğrulama aldığınız zaman siz o kodla birlikte sosyal medya platformuna giriş yapacaksınız. Yani sizin kesinlikle kişisel bilgileriniz, kimlik bilgileriniz sosyal medya platformlarında olmayacak. e-Devlet’te olacak.

YENİ YASAL DÜZENLEMELER YOLDA

BAKAN Gürlek, yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, “Nafaka konusunda düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Geniş katılım olmalı. Hassasiyet gerektiren bir konu. Süresiz nafaka konusu olmamalı. Şu anda çalışıyoruz. Fikir teatisi ediyoruz ama olgunlaşmadı” dedi. Gürlek’in yapılacak düzenlemelere ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

BOŞANMA DAVALARINDA HâKİME TAKDİR YETKİSİ TANIYACAĞIZ

“Boşanma davaları 1300 gün sürüyor. ‘12. Yargı Paketi’nde boşanma konusunda önemli değişiklikler yapacağız. Hâkimlere takdir yetkisi tanıyacağız. Eğer hâkim taraflar arasında evlilik birliğinin artık devam edemeyeceğine kanaat getirirse, doğrudan boşanma kararı verebilecek. Ancak velayet, nafaka, vesayet gibi konular ayrı davalar olarak devam edecek.

YASADIŞI BAHİS OYNAYANA DA CEZA GELİYOR

Yasadışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu kanayan yaramız. Bu konularda sonuna kadar gidilecek. Şubat ve mart ayı içerisinde 1516 operasyon yapıldı. 15 bin 306 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 bin 873 şüpheli tutuklandı. Yasadışı bahis suç değil, kabahat. Bir düzenleme yapılmalı. Suça dönüştürülmesi lazım. Yasadışı bahisle mücadale edilecekse ceza verilmesi lazım. Oynayan için suç değil ama yer sağlayan, oynatan için suç.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA CEZA ARTIRILACAK

Sokak çeteleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Operasyonlar yapılıyor. Suça sürüklenen çocuklar var. Meclis’te komisyon kuruldu. Mağdur ailelerle de toplantı yaptım. Suça sürüklenen çocuklara verilen cezalarda vicdanların yaralandığını gördük. Bu cezaları artıracağız. Çocukları kullananlar hakkındaki cezalar da artırıldı. Suça sürüklenen çocuk hakkındaki cezalar artırılacak.”

İBB DAVASI SİYASET ARENASI DEĞİL

Mahkeme salonlarında kesinlikle siyaset yapılmaması gerekir. Mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Orada yargılama faaliyeti yapılır; savunma alınır, deliller tartışılır. Hâkimler de kesinlikle buradaki siyasi tartışmalara göre karar vermezler. Delillere göre karar verirler.

AİLESİ ÇOCUĞU PSİKOLOĞA GÖTÜRMEMİŞ

Kahramanmaraş’taki olayda baba tutuklandı. Anne de sorguya sevk edildi. Bu çocuk sorunlu bir çocuk. Rehber öğretmenimiz çocuğun acilen psikoloğa gitmesi gerektiğini söylemiş. Çocuk götürülmemiş. Ebeveynlerin ihmali var. 5 tane silah çıktı evden. Ruhsatlı silahların nasıl saklanması gerektiğine dair düzenleme yapılması lazım. Ruhsatlı silahların evde belirli şartlarda saklanması lazım. Babanın güvenli bir yerde koruması gerekiyordu.

ARKASINDA DURMUYORUZ

Hâkimlik ve savcılık psikolojisini iyi biliyorum. 27 bin 500 civarında savcı ve hâkimimiz var. Zamanında karar vermek için çalışıyor. Bir de çalışmayan hâkim ve savcılarımız var. HSK olarak bir suça bulaşmış hâkim ve savcı varsa bunun arkasında durmuyoruz. Hâkim ve savcılık büyük bir teşkilat. Burada çürük elmalar olabilir. 2022 ve 2026 yıllar arası maddi menfaat sebebiyle meslekten çıkarma kararı verilen ya da görevden uzaklaştırma kararı verilen hâkim, savcı sayısı 30. 2022-2026 yılları arasında 2 bin 322 hâkim ve savcı hakkında işlem yapıldı. Hâkim ve savcılar suçtan muaf değildir.