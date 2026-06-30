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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kesiyoruz

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#Akın Gürlek#Adalet Bakanı#Yasa Dışı Bahis
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kesiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 12:09

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütleri ve sokak çetelerine karşı yürütülen mücadele kapsamında Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde iki önemli operasyon başlatıldığını duyurdu. Ankara'da suça eleman temin eden 117 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenirken, İstanbul merkezli 5 ilde ise MASAK raporlarına göre 5 milyar 66 milyon TL’lik yasa dışı bahis gelirini kripto varlıklar üzerinden akladığı belirlenen 28 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç yapıları, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında, bu sabah Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde iki kapsamlı operasyon için düğmeye basıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kesiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

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Yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız! Geçen hafta 81 ilimizdeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz genelge ve cuma günü ülke çapında sokak çetelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonların ardından, bu sabah da Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde iki önemli operasyon için düğmeye basıldı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kesiyoruz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında ise yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi. MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL’yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kesiyoruz

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Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz! Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu başarılı operasyonları büyük bir gizlilik ve kararlılıkla yürüten Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kamu düzeninden zerre taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz!

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#Akın Gürlek#Adalet Bakanı#Yasa Dışı Bahis

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