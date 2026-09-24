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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları kuruyoruz

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#Adalet Bakanlığı#Dijital Güvenlik#Dezenformasyon
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları kuruyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 14:16

Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber alanda suçla mücadeleyi daha etkin hale getirmek amacıyla 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıyla adliyelerde "Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları" kurulduğunu açıkladı.

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Adalet Bakanlığı, siber alanda suçla mücadeleyi hızlandırmak ve dezenformasyonla etkin bir şekilde başa çıkmak için 175 ağır ceza merkezi başsavcılığına yazı göndererek adliyelerde özel bürolar kurulacağını bildirdi. Bakan Akın Gürlek, yeni yapılanmanın detaylarını paylaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları kuruyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruyoruz!

"Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz.

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Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nı kuruyoruz.

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Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek.

Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.

Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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#Adalet Bakanlığı#Dijital Güvenlik#Dezenformasyon

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