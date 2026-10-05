×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Akın Gürlek: 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişi Türkiye’ye iade edildi

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Suçluların İadesi#Uluslararası İşbirliği
Adalet Bakanı Akın Gürlek: 2026nın ilk 9 ayında 294 kişi Türkiye’ye iade edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 14:11

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın üçüncü çeyreğinde 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini belirterek, 2026 yılının ilk 9 ayında bu sayının toplam 294'e ulaştığını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçluların iade süreçlerine ilişkin verileri paylaştı. 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında 16 farklı ülkeden 89 kişinin Türkiye'ye getirildiğini belirten Gürlek, yılın ilk 9 ayında toplam 294 firarinin adalet önüne çıkarıldığını vurguladı ve "Suçlular için kaçacak yer yoktur" mesajı verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: 2026nın ilk 9 ayında 294 kişi Türkiye’ye iade edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır!

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, suç ve suçlularla mücadelemizi sınırlarımızın ötesinde de aynı kararlılıkla sürdürüyor; yurt dışına kaçanların yakalanarak Türkiye’ye getirilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü, İçişleri Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarla yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip ediyoruz.

1 Temmuz’da, “Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler.” demiştik. Aradan geçen üç ayda da bu kararlılığımızdan taviz vermedik.

İlgili Haber İçişleri Bakanlığı duyurdu: 29u kırmızı bültenle, 47si ulusal seviyede aranan toplam 76 suçlu Türkiyeye geri getirildiİçişleri Bakanlığı duyurdu: 29'u kırmızı bültenle, 47'si ulusal seviyede aranan toplam 76 suçlu Türkiye'ye geri getirildiHaberi görüntüle

1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan yılın 3. çeyreğinde, adi suçlar ve terör suçları kapsamında 16 farklı ülkeden 89 kişi Türkiye’ye iade edildi. Bunların 48’i Gürcistan’dan, 12’si Almanya’dan, 10’u Yunanistan’dan, 3’ü ise İngiltere’den ülkemize getirildi.

Böylelikle 2026 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye getirilen toplam kişi sayısı 294’e ulaştı. Bu dönemde Gürcistan 137 kişiyle ilk sırada yer alırken; Almanya’dan 67, Yunanistan’dan 19, Karadağ’dan 9, Bulgaristan’dan 8 ve İngiltere’den 5 kişi getirildi.

Uluslararası adli iş birliğinde mütekabiliyet ilkesini gözetmeye ve haklı iade taleplerimize verilen karşılığı dikkate almaya devam edeceğiz.

Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın; teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız."

İlgili Haber

Bakan Gürlek duyurdu: 6 ayda 197 şahsın iadesi gerçekleşti
#ADALET BAKANLIĞI#SUÇLULARIN İADESİ
Bakan Gürlek duyurdu: 6 ayda 197 şahsın iadesi gerçekleştiHürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Suçluların İadesi#Uluslararası İşbirliği

BAKMADAN GEÇME!