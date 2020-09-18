Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yunanistan'daki alçak manşete sert tepki

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bir Yunan paçavrasının, Sn. Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır.