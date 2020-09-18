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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yunanistan'daki alçak manşete sert tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Bir Yunan paçavrasının, Sn. Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır.
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