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AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 21:59 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yunanistan'daki alçak manşete sert tepki

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yunanistan'daki alçak manşete sert tepki
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Bir Yunan paçavrasının, Sn. Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır.

Çavuşoğlu: "Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık"Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesi tarafından alçak manşetle ilgili Yunan Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı
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