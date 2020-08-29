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AA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 19:18 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Şehit için okunan dualara eşlik eden Gül'ün ziyaretinde, Vali Davut Gül ile diğer yetkililer de yer aldı.

Şehit Ümit Çıkın'ın cenaze törenine katılan Bakan Gül, Çıkın ailesinin merkez Şehinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki evini de ziyaret etti.

Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, şehidin babası Ahmet, annesi Safiye, ağabeyi İbrahim ve diğer aile fertleriyle yakından ilgilendi.

Şehit için okunan dualara eşlik eden Gül'ün ziyaretinde, Vali Davut Gül ile diğer yetkililer de yer aldı.

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