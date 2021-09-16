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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Filistin Barosu heyetini kabul etti

#Adalet Bakanı Abdulhamit Gül#Adalet Bakanlığı#Bakanlık
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Filistin Barosu heyetini kabul etti

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Filistin Barosu Başkan Yardımcısı Yazeed Makhloof ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) davetlisi olarak Ankara'ya gelen Filistin Barosu Başkan Yardımcısı Makhloof ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yer aldığı ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Filistin Barosu heyetini kabul etti



Bakan Gül'ün ziyarette, Filistin'in özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmasının, dünyaya adaletin hükmetmesi açısından bir turnusol kağıdı görevi gördüğünü, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinin sonuna kadar devam edeceğini söylediği belirtildi. Makhloof'un da bu desteğin kendileri için öneminin çok büyük olduğunu kaydettiği aktarıldı.

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#Adalet Bakanı Abdulhamit Gül#Adalet Bakanlığı#Bakanlık