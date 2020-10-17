Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz oldu

Yılmaz aynı zamanda Hâkimler Savcılar Kurulu’nda (HSK) hakim ve savcıların soruşturma ve atamalarına bakan Birinci Daire’de de görev yapacak.

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE ARAMA

Yeni Bakan Yardımcısı Yılmaz, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında konsoloslukta yapılan aramayı yönetmişti. Adnan Oktar Grubu’na yönelik yürütülen soruşturmada Yılmaz’ın koordinasyonunda 40 savcı görevlendirilmişti. Kapatılan Samanyolu Medya Grubu’nun Genel Müdürü Hidayet Karaca’nın tutuklanmasına neden olan soruşturmada imzası olan Yılmaz, işadamı Osman Kavala hakkında “Anayasal düzeni değiştirmek” ve “casusluk” suçlamalarıyla ikinci iddianameyi hazırlamıştı.