Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz oldu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla dün yayımlanan atama kararıyla Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Bakan Yardımcılığı’na İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz atandı.
Yılmaz aynı zamanda Hâkimler Savcılar Kurulu’nda (HSK) hakim ve savcıların soruşturma ve atamalarına bakan Birinci Daire’de de görev yapacak.
KAŞIKÇI CİNAYETİNDE ARAMA
Yeni Bakan Yardımcısı Yılmaz, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında konsoloslukta yapılan aramayı yönetmişti. Adnan Oktar Grubu’na yönelik yürütülen soruşturmada Yılmaz’ın koordinasyonunda 40 savcı görevlendirilmişti. Kapatılan Samanyolu Medya Grubu’nun Genel Müdürü Hidayet Karaca’nın tutuklanmasına neden olan soruşturmada imzası olan Yılmaz, işadamı Osman Kavala hakkında “Anayasal düzeni değiştirmek” ve “casusluk” suçlamalarıyla ikinci iddianameyi hazırlamıştı.
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