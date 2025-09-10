Adalet 9 yıl sonra geldi

Haberin Devamı

İSTANBUL Bağcılar’da, 3 Temmuz 2016’da o dönem 10 yaşında olan Elanur Türkmen, evinin önünde oynarken elinde bulunan anahtar, binanın yanına monte edilmiş elektrik dağıtım kofrasına düştü. Anahtarın düşmesi sonucu meydana gelen patlamada Elanur Türkmen ağır yaralandı. Kaza nedeniyle yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar meydana gelen Elanur Türkmen, iki yıllık tedavinin ardından toplamda 10 ameliyat geçirdi. Adli Tıp Kurumu 3’üncü İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporda, küçük çocuğun yüzde 72 oranında meslekte kazanma gücünü kaybettiği ve 18 ay süreyle başka birinin yardımına gereksinim duyulabileceği belirtildi.

AİLE, ELEKTRİK ŞİRKETİNE ‘İHMAL’ DAVASI AÇTI

Elanur Türkmen’in babası Alaettin Türkmen ile annesi Melike Türkmen, küçük yaşta çocuklarının hayatının alt üst olduğunu ve tarifsiz acılar çektiklerini ileri sürerek elektrik dağıtım şirketine 1000 lira maddi, 200 bin lira da manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde özetle şu iddialara yer verildi: “Küçük Elanur Türkmen, evinin önünde oynamakta iken, binanın yanına monte edilen ve kapağı açık bırakılan elektik dağıtım kofrasına düşmüştür. Meydana gelen patlamada küçük çocuğun yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşmuş ve ağır yaralanmıştır. Onlarca operasyon geçiren Elanur Türkmen, yıllarca hastanede kalmış, kendi halinde hayatını sürdürmeye çalışan ailesi bütün varlıklarını çocuklarına adamış, maddi ve manevi anlamda çok büyük zarara uğramıştır. Elanur’un hayatı küçük yaşta alt üst oldu, tarifsiz acılar çekti. Zarar, davalı elektrik şirketi tarafından kurulumu sağlanan, ancak hiçbir bakım ve denetim yükümlülüğü yerine getirilmeyen elektrik kofrası patlaması sonucu oluşmuştur. Bu nedenle elektrik şirketinin tazminata hükmedilmesini talep ederiz.”

ELEKTRİK ŞİRKETİ AİLEYİ SUÇLADI

Davaya cevap veren elektrik şirketi ise kofrada kısa devrenin oluşmasında küçük Elanur Türmen’in anahtar sokmaya çalışmasının sebep olduğunu ve bu nedenle şirketin herhangi bir kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddini istedi. Elektrik şirketi cevap dilekçesinde olay tarihinde 10 yaşında olan bir çocuğun başıboş bırakılarak sabahın erken saatlerinde ne şekilde oynadığının ebeveynleri tarafından denetlenmemesinin kabul edilebilir bir durum olmadığı anlatıldı.

Bilirkişi raporunda ise kazanın meydana gelmesinde elektrik şirketinin yüzde 100 oranda kusurlu olduğu ve kazazede Elanur Türkmen’de herhangi bir kusurun tespit edilmediği belirtildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada geçen günlerde karar çıktı. Elanur Türkmen’in ailesinin açtığı davayı kabul eden mahkeme, davalı elektrik şirketini 12 milyon 679 bin 719 lira 63 kuruş maddi, 400 bin lira da manevi olmak üzere toplam 13 milyon 79 bin 719 lira 63 kuruş tazminata ödemeye hükmetti. Mahkeme, elektrik şirketinin bu tazminatı olayın meydana geldiği 3 Temmuz 2016’dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Elanur Türkmen’in ailesine ödemesine karar verdi.