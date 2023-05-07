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Adalar'dan mitinge vapurla geldiler

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#İSTANBUL#AK PARTİ#Pazar
Adalardan mitinge vapurla geldiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 16:35

ADALAR'da vatandaşlar Cumhur İttifakı’nın Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'ne vapurla geldi.

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Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'daki vatandaşlar, vapurla Büyük İstanbul Mitingi'ne geldiler. Bakırköy İDO İskelesi'nde demirleyen vapurdan inen partililer, Türk bayrağı ve parti bayrakları taşıdılar. Vapurla gelenler arasında bulunan AK Parti Adalar İlçe Başkanı Sina Şen, Adalar Teşkilatı olarak yaklaşık 500 kişiyle birlikte katılım sağladıklarını belirterek "Cumhurbaşkanımızla birlikte olmaya, onun açıklayacaklarına şahitlik etmeye böyle güzel bir günde katılım sağladık. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. 14 Mayıs işaret fişeğini biz Adalar'dan yakmış bulunuyoruz" dedi. Partililer otobüslere binerek mitinge gittiler. (DHA)

 

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#İSTANBUL#AK PARTİ#Pazar

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