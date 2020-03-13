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Fatma AKSU/İSTANBUL
Haber Giriş: 13.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Adalar’daki atlara yeni sahipleri

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Adalar’daki atlara yeni sahipleri
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da, atların ulaşımda ve turistik amaçlı olarak fayton taşımacılığında kullanımının yasaklanmasının ardından, satın aldığı atları sahiplendiriyor.

Atlar, Büyükşehir Belediye Kanunu gereği, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere, yetiştiricilere, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikleri, kooperatifler, meslek odaları, dernek gibi tüzel kişiliklere ve şahıslara bedelsiz olarak sahiplendirilecek. İBB atların nakil hizmetlerini de bedelsiz karşılayacak.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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