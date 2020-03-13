Adalar’daki atlara yeni sahipleri

Atlar, Büyükşehir Belediye Kanunu gereği, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere, yetiştiricilere, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikleri, kooperatifler, meslek odaları, dernek gibi tüzel kişiliklere ve şahıslara bedelsiz olarak sahiplendirilecek. İBB atların nakil hizmetlerini de bedelsiz karşılayacak.