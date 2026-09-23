Adalar’da seçim günü

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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddiasıyla 23 Haziran 2026’da tutuklandı. Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, 27 Haziran 2026’da Adalar İlçe Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan seçimle Belediye Başkanvekili Medine Pamuk seçildi. Bir süredir başkanvekili olarak görev yapan Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül 2026’da görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği tarafından yeni başkanvekili seçiminin 21 Eylül 2026’da saat 09.00’da yapılacağı duyuruldu.

CHP’Lİ ÜYELER KATILMAMIŞTI

Önceki gün yapılan Adalar Belediyesi Başkanvekili seçimine CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamayınca seçim bugün saat 10.00’a ertelendi. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterirken, CHP’nin aday göstereceği isim ise bugün belli olacak.

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Adalar’da, tutuklu belediye başkanı Ali Ercan Akpolat ile toplam 10 CHP, 2 de AK Partili meclis üyesi bulunuyordu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Fırat Durak, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Mehmet Nuri Kaya ve Yavuz Çiftçioğlu ile Kent Uzlaşısı davasında yargılanan Nesimi Aday kısıtlı olduğu için seçimlerde 5 meclis üyesi oy kullanamıyor. Bu gelişmenin ardından Belediye Meclisi’nde CHP’nin oyu 5’e düşmüş oldu. Tutuklu Fırat Durak, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Durak’ın yerine yedek üye oy kullanabilecek. Böylelikle CHP’nin Meclis sayısı tekrar 6’ya yükselmiş olacak. Kulislerden edinilen bilgiye göre, CHP’nin 6 meclis üyesinden 2’sinin AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz lehine oy kullanacağı öğrenildi. Böylelikle Adalar Belediyesi Meclis aritmetiği 4’e 4 olarak eşitlenmiş olacak. Eğer seçim öncesine kadar tutuklu üyelerden birinin daha istifa edip, yerine yedek üye gelmesi halinde CHP mecliste çoğunluğu sağlamış olacak. Oylama sonucunda adaylara eşit oy çıkarsa, seçim sonucu kurayla belirlenecek.