Adalar’da karantina sona eriyor

İstanbul’da koronavirüs vakalarının neredeyse hiç görülmediği ilçelerden olan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, şunları söyledi: “Adalar kendi izolasyonunu ve iç denetimini yapabilecek özelliği nedeniyle vahim, üzücü bir vaka yaşamadık. Günübirlikçileri önlemeye yönelik önlemler de faydalı oldu. Pazartesi gününden itibaren plajlar ve işyerleri açılıyor. Kamu elbette denetimlerini yapacak ama herkesin başına bir zabıta dikilemeyeceği için birbirimizi denetlemek, kontrol etmek zorundayız. İnsanların da rahat nefes almaya, denize girmeye ihtiyaçları var. Ancak hastalıktan önceki gibi rahat olmayacağız. Mesafeye dikkat edip, daha dikkatli ve kontrollü olup, birbirimizi uyarmalıyız. Adalar’da her yerde eskisi kadar kalabalık olmayacak. Plajlarda şezlonglarda mesafe kuralları uygulanacak. Birbirimizden uzak durmaya devam edeceğiz.”