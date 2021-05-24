Adalar’da ‘İmdat’a onlar yetişecek! 2 teker ambulans

İstanbul’un ilk bisiklet ambulansları Adalar’da hizmete başladı. 19 Mayıs’ta göreve başlayan bisikletli ekiplerden ikisi Heybeliada, ikisi Büyükada’daki hastalara hizmet verecek. Bisiklet ambulansların acil yardım çantalarında, kalp krizinden düşme, boğulma, yaralanma gibi travma vakalarına kadar, her türlü ilk müdahale ekipmanları bulunuyor. Ekipler, güvenli bisiklet sürüş eğitimlerini tamamlayan paramediklerden oluşuyor. Türkiye’de ilk kez elektrikli bisikletlerin ambulans hizmetlerinde kullanıldığı uygulama ile Adalar’ın sarp yokuşlu noktalarına da ulaşım kolaylaşacak. Sabah 08.00’den akşam 20.00’ye kadar hizmet verecek olan bisikletli sağlık ekipleri, Adalar’ın en ücra noktalarına dahi çok kısa sürede ulaşabilecek.

BİSİKLET SEVENLER SEÇİLDİ

İstanbul Anadolu İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi’nde paramedik olarak görev yapan Ozan Bilgin, aynı zamanda Adalar bisiklet ekibinin de sorumlusu olduğunu söyleyerek, “Bisiklet ekibine katılacak olan arkadaşları seçerken hem mesleki eğitimlerini tamamlamış olmalarına hem de normal hayatlarında da bisiklet sporları ile ilgileniyor olmalarına önem verdik. Ekibi seçtikten sonra bisiklet ile ilgili eğitimler aldılar” dedi.

Ekiplerin acil çantalarında ambulansta bulunan hemen hemen tüm ekipmanların olduğuna dikkat çeken Bilgin, şu bilgileri verdi: “İnme, kalp krizi gibi bütün hastalara müdahale edebilecek hem ekipmana hem de ilaç donanımına sahipler. Hızlıca olay yerine ulaşarak hastaya müdahale ettikten sonra, eğer hastanın sevk edilmesi gerekiyorsa kara ambulansıyla deniz ambulansı iskelesine oradan da anakaraya gönderilmesi sağlanacak. Bisikletli ekipteki arkadaşlarımız, ileri yaşam desteği, çocuk ileri yaşam desteği, travma ileri yaşam desteği ve temel modül olmak üzere 4 eğitimden geçiyorlar. Bu eğitimlerin her biri yaklaşık 5’er gün, toplamda 20 gün sürüyor.”

‘İSTANBUL’DA İLK VE TEK’

İstanbul Anadolu İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekim Yardımcısı Dr. Alperay Gülen ise, “Adalar’da yazın ve haftasonlarında çok fazla vaka artışı oluyor. Yerli ve yabancı turist sayısının artışına bağlı olarak boğulma ve düşme gibi durumlar çok yaşanıyor. Bu artışın 112 Acil hizmetleri organizasyonunu aksatmaması için bisikletli ekipleri kurma ihtiyacı duyduk. İstanbul’un ilk ve tek bisikletli sağlık ekibi. Elektrikli bisiklet olarak da Türkiye’nin ilk ekibi” diye konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara