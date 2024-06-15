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Adalar'da hizmete giren minibüslere tepki: Eylem yapan 9 kişi gözaltına alındı

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#Adalar#İstanbul#İBB
Adalarda hizmete giren minibüslere tepki: Eylem yapan 9 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 17:09

İETT, Adalar'da yaşayan vatandaşların tüm itirazlarına ve protestolarına rağmen bugün Büyükada’ya minibüs götürdü. Minibüslerin önüne geçip eylem yapan 9 vatandaş gözaltına alındı.

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Minibüslerin önüne geçip eylem yapan vatandaşlara çevik kuvvet müdahale etti. “Azmanbüs” olarak adlandırdıkları minibüslerin geçişine engel olmaya çalışan 9 kişi gözaltına alındı.

Adalarda hizmete giren minibüslere tepki: Eylem yapan 9 kişi gözaltına alındı

Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi’nden yapılan açıklamada ise “İETT, adalıların tüm haklı, yasal itirazlarına ve yetkililerin verdiği sözlere rağmen Büyükada'ya minibüs getirdi. Hiçe sayılıyoruz. Trafiğe kapalı adalarda her gün trafik kazası oluyor. Adalar’da minibüs istemiyoruz. Ormanı mafyadan, yaya yolunu trafikten koruyacağız” denildi.

Adalarda hizmete giren minibüslere tepki: Eylem yapan 9 kişi gözaltına alındı

Adalarda hizmete giren minibüslere tepki: Eylem yapan 9 kişi gözaltına alındı

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#Adalar#İstanbul#İBB

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