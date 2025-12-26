×
Gündem Haberleri

Adalar’da çıkan tartışmada bıçaklanan CHP'li Adalar Meclis Üyesi yaralandı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 01:15

Adalar ilçesinde bulunan Kınalıada'da çıkan tartışmada bıçaklanan CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip hastaneye kaldırıldı.

İskele Caddesi’nde, Adalar CHP Meclis Üyesi Garip (34) ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Turan Y. (44) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sırtından bıçaklanan Garip yaralandı.

Garip, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavganın geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle yaşandığı tespit edildi.

