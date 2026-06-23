Adalar’da 39 şüpheli adliyede

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri, rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla Başkan Akpolat, yardımcıları Yılmaz ve Durak’ın da arasında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 19 Haziran’da İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda Akpolat, Yılmaz ile Doruk’un da arasında bulunduğu 42 kişi gözaltına alınmıştı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da arasında bulunduğu 39 şüpheli dün Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.