Adalar seçimi yarına kaldı

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İstanbul’da, Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekilliği için dün yapılması planlanan seçime CHP’li meclis üyeleri katılmadı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim çarşamba saat 10.00’a ertelendi.

CHP’LİLER KATILMADI

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddiasıyla 23 Haziran 2026’da tutuklandı. Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, 27 Haziran 2026’da Adalar İlçe Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan seçimle Belediye Başkanvekili Medine Pamuk seçildi. Bir süredir başkanvekili olarak görev yapan Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül 2026’da görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği tarafından yeni başkanvekili seçiminin 21 Eylül 2026’da saat 09.00’da yapılacağı duyuruldu. Belediye binası tadilatta olduğu için dünkü meclis toplantısı daha önce okul olarak kullanılan ve daha sonra İBB tarafından restore edilip kültür merkezi olarak hizmete açılan Taş Mektep’te yapıldı. CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamayınca seçim yarın saat 10.00’a ertelendi.

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SARI: OYUNU ENGELLEMEK İÇİN

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, dün seçime katılmama kararını sosyal medyadan duyururken “AK Parti’nin masa başı oyunlarını engellemek amacıyla aldıklarını” belirtti.

4’E 4 OLURSA KURA

Seçimde tutuklu başkan Akpolat ve Durak ile adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Nuri Kaya ve Yavuz Çiftçioğlu’nun yanı sıra Kent Uzlaşısı davasının sanıkları arasında yer alan Nesimi Aday da oy kullanamayacak. Böylece 5 CHP’li meclis üyesi oy kullanamamış olacak. Hürriyet’in edindiği kulis bilgisine göre, istifa eden Durak’ın yerine yedek üye oy kullanabilecek. Böylelikle CHP’nin oy sayısı 5’ten 6’ya çıkmış olacak. Ancak ismi açıklanmayan CHP’li 2 meclis üyesinin AK Parti adayına oy kullanacağı öne sürüldü. Bu durumda, CHP’nin oyu 4’e düşerken, AK Partili adaya verilecek oy sayısı da 4’e çıkmış olacak. Seçim bu tabloyla sonuçlanırsa, başkanvekili adayı kura yoluyla belirlenecek. Mevcut aritmetiğin bu şekilde değişmesi halinde AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz’ın CHP’den gelecek oylarla başkanvekili seçilmesi ihtimali bulunuyor.