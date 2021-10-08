Adalar Kaymakamlığından İBB'ye “tahliye işleminin yasal olmadığı" yazısı

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TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğinin tahliyesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Adalar Kaymakam Vekili Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki imzasıyla 5 Ekim'de tahliye girişimiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına resmi yazı gönderildiği ortaya çıktı.



Yazıda, TÜGVA İstanbul Şubesinin 5 Ekim tarihli dilekçesinde, Büyükada Şehir Hatları İskelesi'nin üst kısmında kiracı olarak bulunan TÜGVA Büyükada Şubesi'nin tek taraflı sözleşme feshi gerekçe gösterilerek İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından tahliye edilmek istendiğinin belirtildiği anlatıldı.



Resmi yazıda, şu ifadelere yer verildi:



“Adalar Kaymakamlığının 13 Eylül 2021 tarihli yazısıyla İBB-İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş ile TÜGVA arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve hala varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut olduğu, dolayısıyla TÜGVA'ca bahse konu yerin işgal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı durumda ise 2886 sayılı kanunun 75'inci maddesi kapsamında tahliye yapılamayacağı tarafınıza bildirilmiştir.



TÜGVA ile İBB-İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. arasında borçlar kanununa göre geçerli bir sözleşme mevcut iken adli yargıda konunun dava konusu edilip tahliye kararı alınmadan tek taraflı olarak kiralayanın taşınmazı boşaltma girişiminin yasal olmadığı, bu nedenle adli yargıdan alınmış bir tahliye kararı olmadan İBB Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen tahliye işleminin yasal olmadığı, mevcut gayri yasal müdahalenin durdurulması, aksi takdirde adli ve idari işlemin yapılacağının bilinmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim."