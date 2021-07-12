Adalar eziyeti

Cam kemik hastası Serkan Yakın, engellere ve gelişim bozukluğuna rağmen 4 yaşında okuma yazma öğrendi. Hayata sıkı sıkıya sarılan Yakın, genç yaşta iş hayatına atıldı. Birçok dizide rol aldı, radyo yayıncılığı ve menajerlik yaptı, oyunculuk ajansı kurdu. Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi oldu.

Serkan Yakın, cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Burgazada’ya gitti ancak güzel başlayan seyahat, engelli tuvaleti bulamadığı için eziyete döndü. Adayı karış karış dolaşan, dükkân sahipleriyle tek tek konuşan Serkan Yakın hiçbir mekânda engelli tuvaleti bulamadı. Serkan Yakın bunun üzerine Burgazada İtfaiyesi’ne giderek tuvalet için yardım istedi. Personelin yardımıyla itfaiye binasının içerisinde ihtiyacını gideren Serkan Yakın yaşadığı olayları sosyal medyada paylaştığı videoda dile getirdi.

ENGELLİ TUVALETİ ÇOK MU ZOR

Serkan Yakın, Hürriyet’e şunları söyledi: “Bostancı ve Kadıköy’de engelliler için parklarda ve sahillerde tuvaletler var. Adalara bir engelli tuvaleti yapmak ne kadar zor olabilir. Her adaya engelliler için tuvalet koyulabilir. Sonuçta adalara engelli insanlar da geliyor. Bu rezalete artık bir son verin, çok ayıp. Burası turistik bir yer. Bu ayıbı sonlandırın. Bu hayatta biz yok muyuz?”

AÇIKLAMA YAPILMADI

Adalar Belediyesi yetkilileri Serkan Yakın’ın yaşadıklarıyla ilgili sorularımıza “Daha sonra açıklama yapacağız” diyerek yanıt verdi.

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