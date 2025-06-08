Adalar doldu taştı

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Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, havanın da sıcak olmasının etkisiyle birçok kişi Adalar’ı ziyaret etti. Şehir Hatları vapurlarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken, Kabataş ve Bostancı iskelelerinde kuyruklar oluştu. Büyükada’yı ziyaret eden bir çok kişi sahilde yürüyüş yapıp, bisiklet kiraladı. Büyükada sahilinde insanların zaman zaman yürümekte güçlük çektiği görüldü. Kafe ve restoranlarda yoğunluktan etkilenirken, esnaf Adalar’a yönelik ilgiden memnun kaldı.

NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUZ

Ankara’dan gelerek Adalar’ı ziyaret eden Aysel Tunçel, “Adalar’da, İstanbul’da bayram tatili geçirmekteyiz. Ama felaket bir yoğunluk var. Ulaşımda bir zorluk. Tahmin edilemeyecek bir zorluk. Önceleri böyle miydi? Bilemiyoruz. Yıllar öncesinden de Adalar’a geldik ama bu kadar bir vapur kalabalığının olduğunu, turizmin akın ettiğini görmemiştim. Gerçekten çok kalabalık. Nefes almakta zorlanıyoruz şu an. Adım atamıyoruz Adalar sokaklarında. Günübirlik geldik. Bayram tatili için geldik biz. Ama iyi ki de gelmişiz. İstanbul’un havası ayrı bir güzel çünkü” dedi.

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‘MÜTHİŞ BİR KALABALIK VAR’

Adalar’da güzel vakit geçirdiğini söyleyen Loren Karaorman, “Güzel geçiyor. Hava da güzeldi, ama biraz fazla kalabalık tabi. Aslında

biraz gezdik ama daha yukarılara çıkamadık. Hem hava çok sıcak hem de gerçekten müthiş bir kalabalık var. Biraz daha sakin zamanlarda gelmek lazım” dedi.

Çocukluğundan beri Adalar’a geldiğini söyleyen Erkan Topçuoğlu, “Yaklaşık 40 senedir İstanbul’dayım. Buraya genelde çocukken daha çok gelirdik. Fakat bundan 25-30 sene önceki Adalar ile şimdiki Adalar tabi ki de bir değil. Yani İstanbul’un daha kalabalık olması, önceden buraya ulaşımın daha güç olup, şimdi daha da basitleşmesinden ötürü” dedi.