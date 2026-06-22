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Adalar Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması: Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

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#Adalar Belediyesi Soruşturması#Rüşvet Operasyonu#Ali Ercan Akpolat
Adalar Belediyesine rüşvet soruşturması: Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 09:16

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'na muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

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TEKNİK VE MALİ TAKİP

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Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği, şüpheliler hakkında teknik takip yapılarak MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık beyanlarının alındığı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilat ve inşai faaliyetlere 'basit onarım' adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlendiği veya göz yumulduğu tespit edildi.

Adalar Belediyesine rüşvet soruşturması: Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

'CEZA KESİP SİSTEME DAHİL ETMİŞLER' İDDİASI

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Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ruhsatsız işletmelere ve kaçak yapılara yüksek miktarda para cezası kesilerek işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, daha sonra cezanın düşürülmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak indirildiği ve bu yolla haksız menfaat sağlandığı belirtildi. Ayrıca belediyeden ruhsat almak isteyen kişilerin, belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, ruhsat işlemlerinin bu kişiler aracılığıyla hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsat verilmesinin sağlandığı iddia edildi. Soruşturmada şu ana kadar tespit edilen 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüphelinin suça karıştığı belirtildi.

Adalar Belediyesine rüşvet soruşturması: Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

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Elde edilen deliller doğrultusunda, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas illerinde belirlenen toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ında aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

Adalar Belediyesine rüşvet soruşturması: Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

39 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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#Adalar Belediyesi Soruşturması#Rüşvet Operasyonu#Ali Ercan Akpolat

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