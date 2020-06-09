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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 09.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Adalar Belediyesi’ne pompalıyla ateş açtı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Adalar Belediyesi’ne pompalıyla ateş açtı
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Büyükada’da hobi bahçesi için müracaat ettiği arsaya kaçak bina yapan 71 yaşındaki Muratşen Akgül, elektrik ve suyunu kestikleri gerekçesiyle Adalar Belediyesi’ne pompalı tüfekle ateş açtı.

Ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Gözaltına alınan Akgül, ifadesinde, bahçesine yaptığı kameriye nedeniyle şikayet ettildiğini alkolün de etkisiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti. Hakim karşısına çıkarılan Muratşen Akgül tutulandı. Adalar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Akgül’ün hobi bahçesine ticari faaliyetle bina yaptığı, bu nedenle elektrik ve suyunun kesildiği belirtildi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar’da kaçak yapılaşmaya izin veremeyeceklerini belirterek, “Biz sorunlarımızı silahla konuşamayız. Hukuk ve adalet normu içerisinde sorunlarımızı konuşmak zorundayız” dedi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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