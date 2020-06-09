Adalar Belediyesi’ne pompalıyla ateş açtı

Ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Gözaltına alınan Akgül, ifadesinde, bahçesine yaptığı kameriye nedeniyle şikayet ettildiğini alkolün de etkisiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti. Hakim karşısına çıkarılan Muratşen Akgül tutulandı. Adalar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Akgül’ün hobi bahçesine ticari faaliyetle bina yaptığı, bu nedenle elektrik ve suyunun kesildiği belirtildi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar’da kaçak yapılaşmaya izin veremeyeceklerini belirterek, “Biz sorunlarımızı silahla konuşamayız. Hukuk ve adalet normu içerisinde sorunlarımızı konuşmak zorundayız” dedi.