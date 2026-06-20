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Adalar Belediyesi’ne operasyon: Başkan da gözaltında

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#ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı#Adalar Belediyesi#Ali Ercan Akpolat
Adalar Belediyesi’ne operasyon: Başkan da gözaltında
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 07:00

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adalar Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ile Fırat Doruk’un da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.

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Soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında, şüpheliler hakkında ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüphelinin suça karıştığı belirtildi. Dün İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas illerinde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ile Fırat Durak dahil 41 şüpheli gözaltına alındı .

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SİLİFKE’DE DE GÖZALTI

Mersin’de de Silifke Belediyesi’ne, jandarma tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ‘bazı ihale, doğrudan temin, festival, organizasyon, reklam, gıda alımı, belediye imar işlemlerinde usulsüzlük ve haksız menfaat’ gibi eylemlerle suçlanıyor.         

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#ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı#Adalar Belediyesi#Ali Ercan Akpolat

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