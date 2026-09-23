Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimini AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı

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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklandı.

Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran’da Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekili seçildi. Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül’de görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği tarafından yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül’de saat 09.00’da yapılacağı duyuruldu.

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21 EYLÜL'DE CHP’Lİ ÜYELER KATILMADI

Önceki gün yapılan başkan vekili seçimine CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine seçim bugün saat 10.00’a ertelendi. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterirken, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan oldu.

İLK TURDA SONUÇLAR SONRASI GERGİNLİK

Başkan vekili seçiminde 1’inci tur tamamlandı. 9 meclis üyesinin oy kullandığı turda AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. Başkan vekilinin belirlenememesi üzerine 2’nci tur oylamaya geçildi. Öte yandan Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminin 2'nci tura kalmasının ardından AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşanırken, belediye meclisi boşaltıldı.

İKİNCİ TUR

Seçimin ikinci turunda ise AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.

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SEÇİMİ AK PARTİ ADAYI KAZANDI

AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz üçüncü turda 5, Cumhuriyet Halk Partisi adayı 0 oy aldı. Seçim 4. tura kaldı.

Dördüncü turda AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı ve Adalar Belediye Başkan vekili seçildi.

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