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Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimini AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı

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#Adalar Belediyesi#Belediye Başkanı Vekili Seçimi#AK Parti
Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimini AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 11:05

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine seçilen Medine Pamuk'un istifasının ardından Adalar Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek için toplandı. Seçimi AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı

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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddialarıyla 23 Haziran'da tutuklandı.

Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimini AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı

Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran’da Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekili seçildi. Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül’de görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği tarafından yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül’de saat 09.00’da yapılacağı duyuruldu.

Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimini AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı

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21 EYLÜL'DE CHP’Lİ ÜYELER KATILMADI

Önceki gün yapılan başkan vekili seçimine CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine seçim bugün saat 10.00’a ertelendi. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterirken, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan oldu.

Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimini AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı

İLK TURDA SONUÇLAR SONRASI GERGİNLİK 

Başkan vekili seçiminde 1’inci tur tamamlandı. 9 meclis üyesinin oy kullandığı turda AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. Başkan vekilinin belirlenememesi üzerine 2’nci tur oylamaya geçildi. Öte yandan Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminin 2'nci tura kalmasının ardından AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşanırken, belediye meclisi boşaltıldı.

Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimini AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı

İKİNCİ TUR

Seçimin ikinci turunda ise AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı. 

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Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçimini AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı

SEÇİMİ AK PARTİ ADAYI KAZANDI

AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz üçüncü turda 5, Cumhuriyet Halk Partisi adayı 0 oy aldı. Seçim 4. tura kaldı.

Dördüncü turda AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı ve Adalar Belediye Başkan vekili seçildi.

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#Adalar Belediyesi#Belediye Başkanı Vekili Seçimi#AK Parti

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