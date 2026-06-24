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Adalar Başkanı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Ercan Akpolat#Adalar#CHP
Adalar Başkanı tutuklandı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 07:00

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturmada Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da arasında olduğu 42 kişi Adalar’da usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirmek de dahil 40 ayrı suçtan gözaltına alınmıştı.

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Başkan Akpolat ile 34 kişi dün mahkemede tutuklandı. 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

İstanbul Valiliği, Adalar Belediye Meclisi’nde yeni Başkan Vekili seçiminin 27 Haziran’da  yapılacağını bildirdi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı da Başkan Akpolat ve tutuklu CHP’li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.   

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#Ali Ercan Akpolat#Adalar#CHP

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