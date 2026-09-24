Adalar AK Parti’de

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İstanbul’da, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘rüşvet alma’ iddiasıyla 23 Haziran 2026’da tutuklanmıştı. Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, 27 Haziran 2026’da Adalar İlçe Belediye Meclis üyeleri arasında yapılan seçimle Belediye Başkanvekili seçilen Medine Pamuk sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül 2026’da istifa etmişti. İstanbul Valiliği yeni başkanvekili seçiminin 21 Eylül 2026’da yapılacağı duyurulmuştu. Ancak CHP’li meclis üyeleri katılmayınca salt çoğunluk sağlanamadı ve seçimin dün yapılmasına karar verilmişti.

DÖRDÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Belediye Meclisi, yeni başkanvekilini seçmek üzere, mevcut Adalar Belediye binası tadilatta olduğu için İBB tarafından restore edilip kültür merkezi olarak hizmet veren Taş Mektep’de dün saat 10.00’da bir kez daha toplandı. AK Parti grubu Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterirken, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan oldu. Adayların kazanması için ilk turda 8 oy, üçüncü turda 7 oy, dördüncü turda ise en çok oy sayısı arandı. İlk turda AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy, CHP adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. İkinci turda Türkyılmaz’a verilen bir oy harf hatası gerekçesiyle geçersiz sayılıp oylama sonucu 4’e 4 olarak açıklandı. İkinci tur sonrası salonda gerginlik yaşandı. İzleyiciler arasındaki AK Partililer salona polis çağırılmasını isteyince, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik itiraz etti. Yeni Partililer ve CHP’li meclis üyeleri, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçimi protesto ederek salonu terk edip üçüncü ve dördüncü tura katılmadı. Üçüncü turu AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5-0 önde tamamlamış oldu. Türkyılmaz, dördüncü turu da da 5-0 alarak Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.

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AK PARTİ’YE OY VERDİLER

Seçim sonucunu belirleyen isim, tutuksuz yargılanan ve seçim öncesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin oluruyla kısıtlaması kalkan Adalar Belediye Meclis üyesi Yavuz Çiftçioğlu oldu. Çiftçioğlu, oyunu AK Parti adayına kullandı. Dünkü oylamada CHP’nin üç üyesi Yavuz Çiftçioğlu, İsmail Onur Balbınar ve Ahmet Tanay Garip, AK Parti adayına oy verdi. CHP, 3 üyeyi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan “Üyeleri görevden aldınız. İtirazları yok saydınız. 5 oyla kendi adayınızı başkanvekili yaptınız. Yıllarca CHP’ye “tek parti” dediniz. Tek parti budur, son sözü yine millet söyleyecek” dedi.

MECLİS ARİTMETİĞİ NASIL DEĞİŞTİ

Adalar’da tutuklu belediye başkanı Ali Ercan Akpolat ile toplam 10 CHP, 2 de AK Partili meclis üyesi bulunuyordu. Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Fırat Durak, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Mehmet Nuri Kaya ve Yavuz Çiftçioğlu ile Kent Uzlaşısı davasında yargılanan Nesimi Aday kısıtlı olduğu için seçimlerde 5 meclis üyesi oy kullanamayacaktı. Bu gelişmenin ardından Belediye Meclisi’nde CHP’nin oyu 5’e düşmüş oldu. Tutuklu Fırat Durak, yerine yedek üyenin oy kullanabilmesi için istifa edince, CHP’nin oy sayısı 6’ya yükseldi. Ancak tutuksuz yargılanan Yavuz kısıtlaması kaldırılıp AK Parti adayına oy verince AK Partili Kemal Türkyılmaz 5 oyla Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.

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YENİ PARTİ’DEN SERT TEPKİ

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalar Belediye Meclisi’ndeki başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz’ın kazanmasıyla ilgili, “belediyenin siyasi yankesicilik ile AK Parti’ye geçtiği” değerlendirmesini yaptı.

İTİRAZ EDECEĞİZ

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, üçüncü tur oylama öncesi meclis üyeleriyle birlikte salonu terk etti. Çelik, sonuçlara itiraz edeceklerini söyledi.